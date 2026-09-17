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Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В

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Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 1
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 2
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 3
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 4
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 5
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 6
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 7
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 8
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 9
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 10
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 11
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 12
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 13
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 14
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 15
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 16
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 17
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 18
Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ножа
двусторонний
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2100
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 18
  • Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В
5 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип ножа
двусторонний
Длина режущей кромки для кустарника, мм
510
Максимальный диаметр реза, мм
16
Число ходов, ход/мин
1400
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2100
Время зарядки аккумулятора, ч
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х22х19
Вес, кг.
3.4

Описание товара Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В

Аккумуляторный кусторез MTX HT-510 59441 с ножом длиной 510 мм предназначен для стрижки кустарника и обрезки веток толщиной до 16 мм. Частота хода лезвий составляет 1400 ход/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Аккумулятор Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч допускает подзарядку без потери емкости и обеспечивает длительную работу. Кусторез пригодится для выполнения работ в саду и на дачном участке.

Преимущества

  • Двустороннее лезвие — работать кусторезом можно в любом направлении.
  • Безопасность — предусмотрен защитный экран и защита от случайного пуска.
  • Термозащита — при превышении допустимой температуры двигатель останавливается, такое решение позволяет предотвратить его поломку.
  • Контроль заряда — LED-индикатор позволяет быстро оценить необходимость подзарядки аккумулятора.
  • Готовность к эксплуатации — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
  • Продуманное хранение и транспортировка — кусторез поставляется с защитным кожухом для режущего полотна.

Отзывы о товаре Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MTX
Тип ножа
двусторонний
Длина режущей кромки для кустарника, мм
510
Максимальный диаметр реза, мм
16
Число ходов, ход/мин
1400
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2100
Время зарядки аккумулятора, ч
3
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторный кусторез MTX HT-510 59441 с ножом длиной 510 мм предназначен для стрижки кустарника и обрезки веток толщиной до 16 мм. Частота хода лезвий составляет 1400 ход/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Аккумулятор Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч допускает подзарядку без потери емкости и обеспечивает длительную работу. Кусторез пригодится для выполнения работ в саду и на дачном участке.

Преимущества

  • Двустороннее лезвие — работать кусторезом можно в любом направлении.
  • Безопасность — предусмотрен защитный экран и защита от случайного пуска.
  • Термозащита — при превышении допустимой температуры двигатель останавливается, такое решение позволяет предотвратить его поломку.
  • Контроль заряда — LED-индикатор позволяет быстро оценить необходимость подзарядки аккумулятора.
  • Готовность к эксплуатации — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
  • Продуманное хранение и транспортировка — кусторез поставляется с защитным кожухом для режущего полотна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В - по цене 5310 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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