Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В
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Характеристики
Описание товара Кусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 20 В
Аккумуляторный кусторез MTX HT-510 59441 с ножом длиной 510 мм предназначен для стрижки кустарника и обрезки веток толщиной до 16 мм. Частота хода лезвий составляет 1400 ход/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Аккумулятор Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч допускает подзарядку без потери емкости и обеспечивает длительную работу. Кусторез пригодится для выполнения работ в саду и на дачном участке.
Преимущества
- Двустороннее лезвие — работать кусторезом можно в любом направлении.
- Безопасность — предусмотрен защитный экран и защита от случайного пуска.
- Термозащита — при превышении допустимой температуры двигатель останавливается, такое решение позволяет предотвратить его поломку.
- Контроль заряда — LED-индикатор позволяет быстро оценить необходимость подзарядки аккумулятора.
- Готовность к эксплуатации — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Продуманное хранение и транспортировка — кусторез поставляется с защитным кожухом для режущего полотна.
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Аккумуляторный кусторез MTX HT-510 59441 с ножом длиной 510 мм предназначен для стрижки кустарника и обрезки веток толщиной до 16 мм. Частота хода лезвий составляет 1400 ход/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Аккумулятор Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч допускает подзарядку без потери емкости и обеспечивает длительную работу. Кусторез пригодится для выполнения работ в саду и на дачном участке.
Преимущества
- Двустороннее лезвие — работать кусторезом можно в любом направлении.
- Безопасность — предусмотрен защитный экран и защита от случайного пуска.
- Термозащита — при превышении допустимой температуры двигатель останавливается, такое решение позволяет предотвратить его поломку.
- Контроль заряда — LED-индикатор позволяет быстро оценить необходимость подзарядки аккумулятора.
- Готовность к эксплуатации — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Продуманное хранение и транспортировка — кусторез поставляется с защитным кожухом для режущего полотна.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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