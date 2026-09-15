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Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White

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Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 1
Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 2
Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 3
Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 4
Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 5
Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 6
Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 7
Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 8
Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 9
Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch D 2
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
  • Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 6
  • Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 7
  • Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 8
  • Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 9
  • Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680758
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch D 2
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, тонометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
ЭКГ, артериальное давление, продолжительность и качество сна, пульс, температура тела, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановлениеещё
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Емкость аккумулятора
524
Время работы в активном режиме
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х9
Вес, г.
400

Описание товара Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White

Смарт-часы HUAWEI WATCH D2 предоставляют широкий набор функций мониторинга состояния здоровья, включая мониторинг давления, автоматическое измерение артериального давления, функцию ЭКГ, мониторинг пульса, мониторинг уровня кислорода в крови (SpO2), прогноз менструального цикла, функцию HUAWEI TruSleep, а также поддерживают беспроводную зарядку, управление воспроизведением музыки, мониторинг физической активности, научно обоснованные руководства для тренировок и функцию помощника. Все это делает эти часы незаменимым инструментом для мониторинга показателей здоровья и ежедневного использования.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch D 2
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, тонометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
ЭКГ, артериальное давление, продолжительность и качество сна, пульс, температура тела, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановлениеещё
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Емкость аккумулятора
524
Время работы в активном режиме
120
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH D2 предоставляют широкий набор функций мониторинга состояния здоровья, включая мониторинг давления, автоматическое измерение артериального давления, функцию ЭКГ, мониторинг пульса, мониторинг уровня кислорода в крови (SpO2), прогноз менструального цикла, функцию HUAWEI TruSleep, а также поддерживают беспроводную зарядку, управление воспроизведением музыки, мониторинг физической активности, научно обоснованные руководства для тренировок и функцию помощника. Все это делает эти часы незаменимым инструментом для мониторинга показателей здоровья и ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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