Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch D 2
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680758
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch D 2
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, тонометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
ЭКГ, артериальное давление, продолжительность и качество сна, пульс, температура тела, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановлениеещё
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Емкость аккумулятора
524
Время работы в активном режиме
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х9
Вес, г.
400
Описание товара Умные часы Huawei Watch D 2 (55020DJG) Gold/White
Смарт-часы HUAWEI WATCH D2 предоставляют широкий набор функций мониторинга состояния здоровья, включая мониторинг давления, автоматическое измерение артериального давления, функцию ЭКГ, мониторинг пульса, мониторинг уровня кислорода в крови (SpO2), прогноз менструального цикла, функцию HUAWEI TruSleep, а также поддерживают беспроводную зарядку, управление воспроизведением музыки, мониторинг физической активности, научно обоснованные руководства для тренировок и функцию помощника. Все это делает эти часы незаменимым инструментом для мониторинга показателей здоровья и ежедневного использования.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch D 2
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, тонометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
ЭКГ, артериальное давление, продолжительность и качество сна, пульс, температура тела, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановлениеещё
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Емкость аккумулятора
524
Время работы в активном режиме
120
Страна производитель
Китай
Смарт-часы HUAWEI WATCH D2 предоставляют широкий набор функций мониторинга состояния здоровья, включая мониторинг давления, автоматическое измерение артериального давления, функцию ЭКГ, мониторинг пульса, мониторинг уровня кислорода в крови (SpO2), прогноз менструального цикла, функцию HUAWEI TruSleep, а также поддерживают беспроводную зарядку, управление воспроизведением музыки, мониторинг физической активности, научно обоснованные руководства для тренировок и функцию помощника. Все это делает эти часы незаменимым инструментом для мониторинга показателей здоровья и ежедневного использования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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