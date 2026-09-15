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Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan

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Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 1
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 2
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 3
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 4
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 5
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 6
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 7
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 8
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 9
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 10
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 11
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 12
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 13
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 14
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 15
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 16
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 17
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 18
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 19
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 20
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 21
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 22
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 23
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 24
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 25
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 26
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 27
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 28
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 29
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 30
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 31
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 32
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5 Pro
Цвета корпуса
титан
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP69K
Размер экрана, дюйм
1.43
Разрешение экрана
466?466
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг температуры тела, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг уровня стресса, женский календарь, дыхательные упражнения
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 6
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 7
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 8
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 9
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 10
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 11
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 12
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 13
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 14
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 15
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 16
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 17
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 18
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 19
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 20
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 21
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 22
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 23
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 24
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 25
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 26
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 27
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 28
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 29
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 30
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 31
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 32
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 340 руб. 
Начислим 518 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680760
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan
32 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5 Pro
Цвета корпуса
титан
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69K
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.43
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, альтиметр, барометр, гироскоп, компас, пульсоксиметр, пульсометр, термометр, физической активности
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг температуры тела, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг уровня стресса, женский календарь, дыхательные упражнения
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
524
Время работы в активном режиме
336
Габариты
46.3x46.3x10.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
350

Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan

Смарт-часы HUAWEI WATCH GT5 Pro классом водонепроницаемости 50 м и энергоемкой батареей, способной держать заряд до 14 дней. Они поддерживают широкий набор функций для мониторинга физических нагрузок и здоровья, а также для повседневного использования. Они подойдут как для работы с рутинными задачами, так и для тренировок профессионального уровня.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5 Pro
Цвета корпуса
титан
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69K
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.43
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, альтиметр, барометр, гироскоп, компас, пульсоксиметр, пульсометр, термометр, физической активности
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг температуры тела, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг уровня стресса, женский календарь, дыхательные упражнения
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
524
Время работы в активном режиме
336
Габариты
46.3x46.3x10.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH GT5 Pro классом водонепроницаемости 50 м и энергоемкой батареей, способной держать заряд до 14 дней. Они поддерживают широкий набор функций для мониторинга физических нагрузок и здоровья, а также для повседневного использования. Они подойдут как для работы с рутинными задачами, так и для тренировок профессионального уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 32340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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