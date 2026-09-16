Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium
Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 имеют цветной экран, физические кнопки и поворотную кнопку. Часы оснащены eSIM-картой, поддерживают выполнение голосовых вызовов, приложения HUAWEI Музыка, «Здоровье сердца» и «Календарь цикла», функции измерения частоты пульса, снятия ЭКГ, TruSleep, мониторинга уровня кислорода в крови, теста апноэ во сне, отслеживания дыхания во сне, измерения температуры тела, отслеживания показателей сердечно-сосудистой системы, контроля сахара в крови, мониторинга состояния на большой высоте, мониторинга тренировок, уведомлений, умного подключения, голосового помощника, выполнения мобильных платежей, GNSS, NFC, Wi-Fi, широкий ряд циферблатов и беспроводную зарядку. Устройство подойдет как для повседневного использования, так и для тренировок на профессиональном уровне.
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
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