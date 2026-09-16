Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green
Технология X-TAP с мультисенсорами | Уровень кислорода в крови на кончике пальца1 | Вызовы с eSIM Выполняйте вызовы, не используя телефон, благодаря службе eSIM. Мощный модуль Wi-Fi 6 позволит вам всегда оставаться в сети и наслаждаться вдвое увеличенной скоростью доступа в Интернет. Коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте палец в течение 3 секунд, чтобы запустить функцию «Показатели здоровья», и получите комплексный отчет с результатами измерения 11 ключевых показателей и персональным анализом данных в течение всего минуты. Плохо себя чувствуете? Просто коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте на нем палец в течение 3 секунд. После этого запустятся измерения функции «Показатели здоровья», которая обеспечит комплексную оценку состояния здоровья.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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