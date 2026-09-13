Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black
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Характеристики
Описание товара Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black
Чем больше у вас данных, тем больше у вас возможностей действовать. От приложений ЭКГ до Vitals и других, Apple Watch Series 11 предоставляют более полную картину вашего здоровья, чтобы вы всегда были в курсе событий. А теперь Series 11 делает следующий большой шаг в области здоровья сердца, представляя новаторскую функцию — уведомления об артериальной гипертензии. Готовитесь ли вы к марафону или плаваете, Apple Watch Series 11 предлагают бесконечное количество вариантов тренировок. Они используют полезные показатели для подсчёта каждого движения, чтобы вы знали, как тренироваться эффективнее и эффективнее. Вперёд — стартовая линия на вашем запястье. Теперь, помимо подробной аналитики, Apple Watch Series 11 предлагает персонализированные рекомендации по фитнесу. Благодаря Apple Intelligence с вашего iPhone, Workout Buddy воспроизводит голосовые команды мотивации в режиме реального времени. Благодаря тренировочным медиа, зонам пульса и индивидуальным тренировкам, в основе сжигания жира лежит ещё больше интеллекта. Увеличенное время автономной работы? Вы правы. Apple Watch Series 11 обеспечивают до 24 часов работы в обычном режиме. Таким образом, даже если вы носите часы весь день, благодаря увеличенному времени автономной работы вы можете носить их всю ночь без подзарядки, чтобы быть в курсе своих медицинских данных.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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