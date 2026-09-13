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Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black

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Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 1
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 2
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 3
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 4
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 5
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 6
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 7
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 8
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 9
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 10
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 11
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 12
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 13
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 14
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 15
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 16
Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Apple Watch Series 11
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP6X
Размер экрана, дюйм
1.96
Разрешение экрана
416?496
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 1
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 2
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 3
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 4
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 5
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 6
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 7
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 8
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 9
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 10
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 11
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 12
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 13
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 14
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 15
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 16
  • Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717156
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Умные часы
Линейка
Apple Watch Series 11
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Watch OS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 160 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.96
Разрешение экрана
416?496
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Мониторинг: сна, уровень кислорода в крови, пульс
Функции
жест двойного прикосновения, расчет кардиореспираторной подготовленности, экстренный вызов SOS, контроля падения человека, мониторинг шума, использование в качестве карты доступа, измерение частоты шага, измерение времени контакта с землей
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х3
Вес, г.
300

Описание товара Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black

Чем больше у вас данных, тем больше у вас возможностей действовать. От приложений ЭКГ до Vitals и других, Apple Watch Series 11 предоставляют более полную картину вашего здоровья, чтобы вы всегда были в курсе событий. А теперь Series 11 делает следующий большой шаг в области здоровья сердца, представляя новаторскую функцию — уведомления об артериальной гипертензии. Готовитесь ли вы к марафону или плаваете, Apple Watch Series 11 предлагают бесконечное количество вариантов тренировок. Они используют полезные показатели для подсчёта каждого движения, чтобы вы знали, как тренироваться эффективнее и эффективнее. Вперёд — стартовая линия на вашем запястье. Теперь, помимо подробной аналитики, Apple Watch Series 11 предлагает персонализированные рекомендации по фитнесу. Благодаря Apple Intelligence с вашего iPhone, Workout Buddy воспроизводит голосовые команды мотивации в режиме реального времени. Благодаря тренировочным медиа, зонам пульса и индивидуальным тренировкам, в основе сжигания жира лежит ещё больше интеллекта. Увеличенное время автономной работы? Вы правы. Apple Watch Series 11 обеспечивают до 24 часов работы в обычном режиме. Таким образом, даже если вы носите часы весь день, благодаря увеличенному времени автономной работы вы можете носить их всю ночь без подзарядки, чтобы быть в курсе своих медицинских данных.

Отзывы о товаре Смарт-часы Apple Watch Series 11 GPS 46mm M/L (MEUX4LW/A) Jet Black




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Умные часы
Линейка
Apple Watch Series 11
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Watch OS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 160 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Развернуть
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.96
Разрешение экрана
416?496
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Мониторинг: сна, уровень кислорода в крови, пульс
Функции
жест двойного прикосновения, расчет кардиореспираторной подготовленности, экстренный вызов SOS, контроля падения человека, мониторинг шума, использование в качестве карты доступа, измерение частоты шага, измерение времени контакта с землей
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
24
Страна производитель
Китай
Описание
Чем больше у вас данных, тем больше у вас возможностей действовать. От приложений ЭКГ до Vitals и других, Apple Watch Series 11 предоставляют более полную картину вашего здоровья, чтобы вы всегда были в курсе событий. А теперь Series 11 делает следующий большой шаг в области здоровья сердца, представляя новаторскую функцию — уведомления об артериальной гипертензии. Готовитесь ли вы к марафону или плаваете, Apple Watch Series 11 предлагают бесконечное количество вариантов тренировок. Они используют полезные показатели для подсчёта каждого движения, чтобы вы знали, как тренироваться эффективнее и эффективнее. Вперёд — стартовая линия на вашем запястье. Теперь, помимо подробной аналитики, Apple Watch Series 11 предлагает персонализированные рекомендации по фитнесу. Благодаря Apple Intelligence с вашего iPhone, Workout Buddy воспроизводит голосовые команды мотивации в режиме реального времени. Благодаря тренировочным медиа, зонам пульса и индивидуальным тренировкам, в основе сжигания жира лежит ещё больше интеллекта. Увеличенное время автономной работы? Вы правы. Apple Watch Series 11 обеспечивают до 24 часов работы в обычном режиме. Таким образом, даже если вы носите часы весь день, благодаря увеличенному времени автономной работы вы можете носить их всю ночь без подзарядки, чтобы быть в курсе своих медицинских данных.
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Отзывы


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