Watch GT Runner 2 Orange
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Характеристики
Описание товара Watch GT Runner 2 Orange
Ультратонкий корпус HUAWEI WATCH GT Runner 2 из титанового сплава в сочетании с тканым ремешком AirDry разработаны для легкости движений рук и максимальной эффективности бега. Перфорированная конструкция тканого ремешка повышает воздухопроницаемость на 25%, эффективно отводя пот и влагу. Стекло циферблата изготовлено из тонкого, но прочного стекла Куньлунь второго поколения. Пиковая яркость 3000 нит обеспечивает идеальную видимость на открытом воздухе. Более 100 спортивных режимов на вашем запястье. От езды на велосипеде и плавания до прыжков со скакалкой — более 100 режимов тренировок для каждого любимого вами движения. Передовая в отрасли 3D-плавающая антенна для точного отслеживания расстояния, темпа и маршрута. Удобное управление мероприятиями с продуманным планом тренировок и рекомендациями по проведению мероприятий, которые помогут вам побить свой личный рекорд. До 32 часов тренировок на открытом воздухе, даже при включенном точном позиционировании. Устройство отслеживает ЭКГ, вариабельность сердечного ритма (ВСР) и многое другое, подстраиваясь под ваш активный образ жизни.
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
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