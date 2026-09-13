Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple
Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 имеют цветной экран, физические кнопки и поворотную кнопку. Часы оснащены eSIM-картой, поддерживают выполнение голосовых вызовов, приложения HUAWEI Музыка, «Здоровье сердца» и «Календарь цикла», функции измерения частоты пульса, снятия ЭКГ, TruSleep, мониторинга уровня кислорода в крови, теста апноэ во сне, отслеживания дыхания во сне, измерения температуры тела, отслеживания показателей сердечно-сосудистой системы, контроля сахара в крови, мониторинга состояния на большой высоте, мониторинга тренировок, уведомлений, умного подключения, голосового помощника, выполнения мобильных платежей, GNSS, NFC, Wi-Fi, широкий ряд циферблатов и беспроводную зарядку. Устройство подойдет как для повседневного использования, так и для тренировок на профессиональном уровне.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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