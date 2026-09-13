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Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple

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Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 1
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 2
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 3
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 4
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 5
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
фиолетовый
Цвета браслета/ремешка
фиолетовый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
кожа
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
466?466
Емкость аккумулятора
867
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706539
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
фиолетовый
Цвета браслета/ремешка
фиолетовый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Нет
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
310
Вибрация
да
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
867
Время работы в активном режиме
108
Габариты
46x46x11.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
320

Описание товара Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple

Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 имеют цветной экран, физические кнопки и поворотную кнопку. Часы оснащены eSIM-картой, поддерживают выполнение голосовых вызовов, приложения HUAWEI Музыка, «Здоровье сердца» и «Календарь цикла», функции измерения частоты пульса, снятия ЭКГ, TruSleep, мониторинга уровня кислорода в крови, теста апноэ во сне, отслеживания дыхания во сне, измерения температуры тела, отслеживания показателей сердечно-сосудистой системы, контроля сахара в крови, мониторинга состояния на большой высоте, мониторинга тренировок, уведомлений, умного подключения, голосового помощника, выполнения мобильных платежей, GNSS, NFC, Wi-Fi, широкий ряд циферблатов и беспроводную зарядку. Устройство подойдет как для повседневного использования, так и для тренировок на профессиональном уровне.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
фиолетовый
Цвета браслета/ремешка
фиолетовый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Нет
Размер экрана
1.5
Развернуть
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
310
Вибрация
да
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
867
Время работы в активном режиме
108
Габариты
46x46x11.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 имеют цветной экран, физические кнопки и поворотную кнопку. Часы оснащены eSIM-картой, поддерживают выполнение голосовых вызовов, приложения HUAWEI Музыка, «Здоровье сердца» и «Календарь цикла», функции измерения частоты пульса, снятия ЭКГ, TruSleep, мониторинга уровня кислорода в крови, теста апноэ во сне, отслеживания дыхания во сне, измерения температуры тела, отслеживания показателей сердечно-сосудистой системы, контроля сахара в крови, мониторинга состояния на большой высоте, мониторинга тренировок, уведомлений, умного подключения, голосового помощника, выполнения мобильных платежей, GNSS, NFC, Wi-Fi, широкий ряд циферблатов и беспроводную зарядку. Устройство подойдет как для повседневного использования, так и для тренировок на профессиональном уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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