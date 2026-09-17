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Характеристики
Линейка
Huawei WATCH FIT 5
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP6X
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743364
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мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма
Функции
контроля падения человека, расчет кардиореспираторной подготовленности, фонарик, экстренный вызов SOS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
168
Габариты
42.9 x 38.2 x 9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х7
Вес, г.
250
Описание товара WATCH FIT 5 green
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают режим велотренировки, в котором вы сможете получать данные о количестве оборотов педалей в минуту, виртуальной мощности и уклоне трассы в режиме реального времени для корректировки посадки на велосипеде. Устройство автоматически определяет движения и паузы, благодаря чему оно учитывает только реальные данные и предоставляет вам фактическую статистику тренировки. Модель способна автоматически определять падения и отправлять сигналы экстренным контактам при подключении к смартфону по Bluetooth, чтобы уведомить их о происшествии.
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают систему геопозиционирования HUAWEI Sunflower, благодаря которой она отслеживает каждый ваш шаг на маршруте. На каждом этапе тренировок устройство фиксирует ваш пульс, чтобы вы могли регулировать ее интенсивность и понимать реакцию вашего тела. Модель поддерживает более 100 режимов тренировки, чтобы вы могли заниматься любимыми видами спорта. Благодаря кольцам активности вы сможете ставить для себя спортивные цели и следить за их выполнением при помощи напоминаний от устройства.
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма
Функции
контроля падения человека, расчет кардиореспираторной подготовленности, фонарик, экстренный вызов SOS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
168
Габариты
42.9 x 38.2 x 9.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают режим велотренировки, в котором вы сможете получать данные о количестве оборотов педалей в минуту, виртуальной мощности и уклоне трассы в режиме реального времени для корректировки посадки на велосипеде. Устройство автоматически определяет движения и паузы, благодаря чему оно учитывает только реальные данные и предоставляет вам фактическую статистику тренировки. Модель способна автоматически определять падения и отправлять сигналы экстренным контактам при подключении к смартфону по Bluetooth, чтобы уведомить их о происшествии.
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают систему геопозиционирования HUAWEI Sunflower, благодаря которой она отслеживает каждый ваш шаг на маршруте. На каждом этапе тренировок устройство фиксирует ваш пульс, чтобы вы могли регулировать ее интенсивность и понимать реакцию вашего тела. Модель поддерживает более 100 режимов тренировки, чтобы вы могли заниматься любимыми видами спорта. Благодаря кольцам активности вы сможете ставить для себя спортивные цели и следить за их выполнением при помощи напоминаний от устройства.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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