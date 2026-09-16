Top.Mail.Ru
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 1
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 2
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 3
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 4
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 5
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 6
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 7
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 8
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 9
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 10
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 11
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 12
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 13
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 14
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 15
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 16
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 17
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 18
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 19
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 20
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 21
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 22
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 23
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 24
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 25
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 26
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 27
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
силикон, ткань
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 6
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 7
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 8
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 9
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 10
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 11
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 12
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 13
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 14
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 15
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 16
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 17
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 18
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 19
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 20
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 21
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 22
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 23
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 24
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 25
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 26
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 27
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734523
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон, ткань
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
288
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green

Модель Watch GT 6 ATM-B19 в размере 46 мм — это современный смарт-часы, предназначенные для пользователей, которые ищут сочетание премиального дизайна и функциональности. Часы предлагают большой AMOLED-экран, серьёзную автономность, расширенные функции здоровья и тренировок, а также актуальный стиль. Дизайн и материалы Диаметр корпуса около 46 мм, габариты: 46 ? 46 ? 10,95 мм. Вес без ремешка около 51,3 г. Материал корпуса: нержавеющая сталь (для версии ATM-B19). Ремешок: зависит от комплектации — могут быть варианты фторэластомера, композитного или другого материала. Стильный внешний вид, округлый корпус, безель с акцентом на премиальный реализм. Дисплей Размер экрана: 1,47? AMOLED. Разрешение: 466 ? 466 пикселей, плотность ~317 PPI. Яркость до ~3000 нит — обеспечивает хороший уровень читаемости даже на ярком солнце. . Производительность и автономность Совместимость: устройства под управлением Android 9.0 и выше, iOS 13.0 и выше. Автономность: до 21 дня при лёгком использовании. При типичном использовании около 12 дней. В режиме активного GPS-трекинга до ? 40 часов. Зарядка беспроводная. Спортивные и оздоровительные функции Поддержка мониторинга сердечного ритма, SpO? (кислорода крови), сна, стресса. Более 100 режимов тренировок: бег, вело, силовые, йога и другие. Геопозиционирование GNSS с несколькими диапазонами (GPS L1+L5 и др.) для точного отслеживания маршрутов. Почему стоит выбрать именно эту модель Большой 46 мм корпус — для тех, кто предпочитает уверенный размер и четкую читаемость. Превосходная автономность: один заряд может хватить на неделю и более активного использования. Современный дизайн, качественные материалы и широкий набор функций здоровья и фитнеса. Отличный баланс между стилем и спортивностью: подходит и для повседневной носки, и для тренировок...

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон, ткань
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
288
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Watch GT 6 ATM-B19 в размере 46 мм — это современный смарт-часы, предназначенные для пользователей, которые ищут сочетание премиального дизайна и функциональности. Часы предлагают большой AMOLED-экран, серьёзную автономность, расширенные функции здоровья и тренировок, а также актуальный стиль. Дизайн и материалы Диаметр корпуса около 46 мм, габариты: 46 ? 46 ? 10,95 мм. Вес без ремешка около 51,3 г. Материал корпуса: нержавеющая сталь (для версии ATM-B19). Ремешок: зависит от комплектации — могут быть варианты фторэластомера, композитного или другого материала. Стильный внешний вид, округлый корпус, безель с акцентом на премиальный реализм. Дисплей Размер экрана: 1,47? AMOLED. Разрешение: 466 ? 466 пикселей, плотность ~317 PPI. Яркость до ~3000 нит — обеспечивает хороший уровень читаемости даже на ярком солнце. . Производительность и автономность Совместимость: устройства под управлением Android 9.0 и выше, iOS 13.0 и выше. Автономность: до 21 дня при лёгком использовании. При типичном использовании около 12 дней. В режиме активного GPS-трекинга до ? 40 часов. Зарядка беспроводная. Спортивные и оздоровительные функции Поддержка мониторинга сердечного ритма, SpO? (кислорода крови), сна, стресса. Более 100 режимов тренировок: бег, вело, силовые, йога и другие. Геопозиционирование GNSS с несколькими диапазонами (GPS L1+L5 и др.) для точного отслеживания маршрутов. Почему стоит выбрать именно эту модель Большой 46 мм корпус — для тех, кто предпочитает уверенный размер и четкую читаемость. Превосходная автономность: один заряд может хватить на неделю и более активного использования. Современный дизайн, качественные материалы и широкий набор функций здоровья и фитнеса. Отличный баланс между стилем и спортивностью: подходит и для повседневной носки, и для тренировок...
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...