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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue

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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 1
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 2
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 3
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 4
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 5
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 6
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 7
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 8
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 9
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 10
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 11
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 12
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 13
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 14
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 15
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 16
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 17
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 18
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 19
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 20
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 21
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 22
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 23
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 24
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 25
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 26
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 27
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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 29
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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
синий
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP6X
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 6
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 7
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 8
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 9
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 10
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 11
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 12
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 13
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 14
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 15
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 16
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 17
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 18
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 19
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 20
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 21
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 22
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 23
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 24
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 25
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 26
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 27
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 28
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 29
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 30
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707599
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
синий
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, BDS
Здоровье
Сна, Датчик определения сердечного ритма, Датчик кислорода в крови
Функции
смена дизайна циферблата, голосовые сообщения
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
40x44.5x9.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х7
Вес, г.
180

Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue

Обтекаемый корпус толщиной 9,3 мм весом всего 30,4 г и особым фактурным дизайном с завораживающими деталями дарит комфорт и удобство и подчеркивает стиль. Тройная защиты от всевозможных повреждений для комфортного использования в любых условиях. Испытайте удовольствие от использования экрана с пиковой яркостью 3000 нит, который обеспечивает четкое изображение даже в условиях яркого окружающего освещения. Совместное применение многозональной и мультипространственной архитектуры световых потоков, а также передовой технологии затемнения стекла позволило реализовать в смарт-часах профессиональный подход к измерению показателей здоровья, сделать его более точным и быстрым.Система HUAWEI TruSense способна измерять показатели шести ключевых систем организма, включая респираторную, нервную и эндокринную системы. Благодаря ей современные цифровые технологии для эффективной заботы о здоровье стали ближе и доступнее. Познакомьтесь с приложением «Сводка здоровья», впервые представленным в серии HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, и получайте новые полезные рекомендации для здорового образа жизни — от советов по контролю стресса и улучшению сна до руководств по тренировкам.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
синий
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, BDS
Здоровье
Сна, Датчик определения сердечного ритма, Датчик кислорода в крови
Функции
смена дизайна циферблата, голосовые сообщения
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
40x44.5x9.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Обтекаемый корпус толщиной 9,3 мм весом всего 30,4 г и особым фактурным дизайном с завораживающими деталями дарит комфорт и удобство и подчеркивает стиль. Тройная защиты от всевозможных повреждений для комфортного использования в любых условиях. Испытайте удовольствие от использования экрана с пиковой яркостью 3000 нит, который обеспечивает четкое изображение даже в условиях яркого окружающего освещения. Совместное применение многозональной и мультипространственной архитектуры световых потоков, а также передовой технологии затемнения стекла позволило реализовать в смарт-часах профессиональный подход к измерению показателей здоровья, сделать его более точным и быстрым.Система HUAWEI TruSense способна измерять показатели шести ключевых систем организма, включая респираторную, нервную и эндокринную системы. Благодаря ей современные цифровые технологии для эффективной заботы о здоровье стали ближе и доступнее. Познакомьтесь с приложением «Сводка здоровья», впервые представленным в серии HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, и получайте новые полезные рекомендации для здорового образа жизни — от советов по контролю стресса и улучшению сна до руководств по тренировкам.
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Отзывы


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