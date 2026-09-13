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Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite

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Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 1
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 2
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 3
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 4
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 5
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 6
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 7
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 8
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 9
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 10
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 11
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 12
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 13
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 14
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 15
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 16
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8
Цвета корпуса
графитовый
Цвета браслета/ремешка
графитовый
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.34
Разрешение экрана
438x438
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 1
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 2
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 3
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 4
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 5
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 6
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 7
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 8
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 9
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 10
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 11
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 12
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 13
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 14
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 15
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 16
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722833
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8
Цвета корпуса
графитовый
Цвета браслета/ремешка
графитовый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.34
Разрешение экрана
438x438
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Мониторинг: сна, физической активности, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
экстренный вызов - SOS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Емкость аккумулятора, мAч
325
Время работы в активном режиме
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х4х4
Вес, г.
250

Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite

Самые тонкие Galaxy Watch в истории произведут на вас незабываемое впечатление. Благодаря обновленному дизайну корпуса и усовершенствованной системе крепления ремешка Dynamic Lug Galaxy Watch8 стали еще комфортнее в ношении, а 3-нм процессор гарантирует великолепную производительность. Оцените также и преимущества персонализированных рекомендаций — советы по сну, беговым тренировкам и комплексному подходу к здоровью теперь прямо на вашем запястье. Наслаждайтесь каждым моментом благодаря Galaxy AI в сочетании с интерфейсом One UI.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FDAACAU) Graphite




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8
Цвета корпуса
графитовый
Цвета браслета/ремешка
графитовый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Поддержка SIM-карт
да
Развернуть
Размер экрана, дюйм
1.34
Разрешение экрана
438x438
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Мониторинг: сна, физической активности, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
экстренный вызов - SOS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Емкость аккумулятора, мAч
325
Время работы в активном режиме
40
Страна производитель
Китай
Описание
Самые тонкие Galaxy Watch в истории произведут на вас незабываемое впечатление. Благодаря обновленному дизайну корпуса и усовершенствованной системе крепления ремешка Dynamic Lug Galaxy Watch8 стали еще комфортнее в ношении, а 3-нм процессор гарантирует великолепную производительность. Оцените также и преимущества персонализированных рекомендаций — советы по сну, беговым тренировкам и комплексному подходу к здоровью теперь прямо на вашем запястье. Наслаждайтесь каждым моментом благодаря Galaxy AI в сочетании с интерфейсом One UI.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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