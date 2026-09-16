Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather
Новая модель Watch GT 6 с артикулом KSU-B19 в размере 41 мм сочетает элегантный дизайн, лёгкость и высокую функциональность. Версия с белым ремешком из композитной кожи (Composite Leather Strap) подчёркивает стильность и подходит для повседневного и делового образа. Дизайн и материалы Корпус из нержавеющей стали, шаг размеров — 41,3 ? 41,3 ? 9,99 мм. Вес около 37,5 г без ремешка. Ремешок: белый вариант из композитной кожи (Composite Leather Strap) — сочетание кожаной текстуры и устойчивости к износу. Безель с размеченной вставкой и поворотной “коронкой” (вращающаяся головка управления) придаёт устройству премиальный вид. Дисплей Экран: 1,32? цветной AMOLED-дисплей с разрешением 466 ? 466 пикселей. Яркость до ~3000 нит — обеспечивает комфортное чтение при ярком солнечном свете. Поддержка режима Always-On Display и сменных циферблатов, включая возможность персонализации. Производительность и автономность Совместимость с Android 9.0+ и iOS 13.0+ (проверяйте региональные ограничения). Время работы: до 14 дней при лёгком использовании. В типичном режиме — около 7 дней. В режиме активной тренировки на открытом воздухе — до примерно 25 часов. Поддержка беспроводной зарядки. Спортивные и оздоровительные функции Поддержка мониторинга сердечного ритма, SpO? (кислорода крови), сна, стресса. Более 100 режимов тренировок: бег, вело, силовые, йога и другие. Геопозиционирование GNSS с несколькими диапазонами (GPS L1+L5 и др.) для точного отслеживания маршрутов. Почему стоит выбрать именно эту модель Компактный размер (41 мм) — подходит для более тонкого запястья или тех, кто предпочитает часы меньшего размера. Стильный белый ремешок из композитной кожи — подчёркивает элегантность и универсальность. Баланс между дизайном и функционалом — премиальный корпус, тонкий профиль, высокий уровень автономности и богатые спортивные/здоровые функции. Лёгкость — вес всего ~37,5 г (без ремешка) делает устройство почти незаметным на руке..
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather