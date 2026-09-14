Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWE) Grey Composite
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWE) Grey Composite
Смарт часы Huawei Watch GT 6 46mm Модель Watch GT 6 ATM-B19 в размере 46 мм — это современный смарт-часы, предназначенные для пользователей, которые ищут сочетание премиального дизайна и функциональности. Часы предлагают большой AMOLED-экран, серьёзную автономность, расширенные функции здоровья и тренировок, а также актуальный стиль. Дизайн и материалы Диаметр корпуса около 46 мм, габариты: 46 ? 46 ? 10,95 мм. Вес без ремешка около 51,3 г. Материал корпуса: нержавеющая сталь (для версии ATM-B19). Ремешок: зависит от комплектации — могут быть варианты фторэластомера, композитного или другого материала. Стильный внешний вид, округлый корпус, безель с акцентом на премиальный реализм. Дисплей Размер экрана: 1,47? AMOLED. Разрешение: 466 ? 466 пикселей, плотность ~317 PPI. Яркость до ~3000 нит — обеспечивает хороший уровень читаемости даже на ярком солнце. . Производительность и автономность Совместимость: устройства под управлением Android 9.0 и выше, iOS 13.0 и выше. Автономность: до 21 дня при лёгком использовании. При типичном использовании около 12 дней. В режиме активного GPS-трекинга до ? 40 часов. Зарядка беспроводная. Спортивные и оздоровительные функции Поддержка мониторинга сердечного ритма, SpO? (кислорода крови), сна, стресса. Более 100 режимов тренировок: бег, вело, силовые, йога и другие. Геопозиционирование GNSS с несколькими диапазонами (GPS L1+L5 и др.) для точного отслеживания маршрутов. Почему стоит выбрать именно эту модель Большой 46 мм корпус — для тех, кто предпочитает уверенный размер и четкую читаемость. Превосходная автономность: один заряд может хватить на неделю и более активного использования. Современный дизайн, качественные материалы и широкий набор функций здоровья и фитнеса. Отличный баланс между стилем и спортивностью: подходит и для повседневной носки, и для тренировок...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 green
-
В наличииЦена 18 340 руб.4585 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green
-
В наличииЦена 20 990 руб. 29 990 руб.5248 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Blue
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Orange
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитУмные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI
-
В наличииЦена 32 340 руб.8085 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan
-
В наличииЦена 52 430 руб.13108 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium
-
В наличииЦена 64 530 руб.16133 руб. в СплитWatch Ultimate 2 Green Titanium
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWE) Grey Composite