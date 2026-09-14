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Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown

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Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 1
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 2
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 3
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 4
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 5
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 6
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 7
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 8
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 9
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 10
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 11
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 12
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 13
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 14
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 15
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 16
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 17
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Класс защиты
IP69
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 6
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 7
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 8
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 9
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 10
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 11
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 12
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 13
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 14
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 15
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 16
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 17
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734521
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Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Длина ремешка
от 120 до 180 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр, барометр
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
168
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х10
Вес, г.
270

Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown

Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown




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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Длина ремешка
от 120 до 180 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр, барометр
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
168
Страна производитель
Китай
Описание
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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