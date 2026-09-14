Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Класс защиты
IP69
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734521
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Характеристики
Бренд
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Длина ремешка
от 120 до 180 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр, барометр
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
168
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х10
Вес, г.
270
Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown
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Теги товара: Металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Длина ремешка
от 120 до 180 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр, барометр
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
168
Страна производитель
Китай
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVX) Brown
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
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