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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei GT RUNNER 2
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
текстиль
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748216
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мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, мониторинг пульса, мониторинг аритмии
Функции
беговой тренер, анализ техники бега, 100+ тренировок, Bluetooth-звонки, микрофон и динамик, уведомления
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
32
Габариты
43.5x43.5x10.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
290
Описание товара Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI
HUAWEI WATCH GT Runner 2 в цвете «Полночный черный» представляет собой специализированные премиальные смарт-часы, разработанные для бегунов и любителей интенсивных тренировок. Корпус устройства диаметром 43.5 мм и толщиной всего 10.7 мм выполнен из ультратонкого прочного титанового сплава, а экран защищен закаленным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения. Без учета ремешка вес капсулы составляет рекордные для своего класса 34.5 грамма.Часы оснащены круглым цветным AMOLED-дисплеем диагональю 1.32 дюйма с разрешением 466 ? 466 пикселей и плотностью 352 ppi. Аппаратная платформа работает под управлением HarmonyOS и поддерживает сопряжение со смартфонами на базе Android и iOS. Модель выделяется наличием встроенного двухдиапазонного пятисистемного GPS-модуля с плавающей 3D-антенной, обеспечивающего субметровое позиционирование на местности. Встроенный аккумулятор емкостью 540 мАч обеспечивает до 32 часов непрерывного трекинга с активной навигацией или до 14 дней автономной работы в стандартном режиме.Устройство комплектуется легким плетеным текстильным ремешком AirDry™, рассчитанным на обхват запястья от 120 до 190 мм, который гарантирует плотное прилегание датчиков TruSeen для непрерывного мониторинга пульса, SpO2, температуры тела и снятия ЭКГ. Защита корпуса соответствует стандарту IP69 и выдерживает статическое давление воды до 5 ATM. Из беспроводных интерфейсов на борту присутствуют Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4 ГГц и чип NFC. Поддержка SIM-карт отсутствует, но встроенные микрофон и динамик позволяют принимать звонки со смартфона по Bluetooth.
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, мониторинг пульса, мониторинг аритмии
Функции
беговой тренер, анализ техники бега, 100+ тренировок, Bluetooth-звонки, микрофон и динамик, уведомления
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
32
Габариты
43.5x43.5x10.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI WATCH GT Runner 2 в цвете «Полночный черный» представляет собой специализированные премиальные смарт-часы, разработанные для бегунов и любителей интенсивных тренировок. Корпус устройства диаметром 43.5 мм и толщиной всего 10.7 мм выполнен из ультратонкого прочного титанового сплава, а экран защищен закаленным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения. Без учета ремешка вес капсулы составляет рекордные для своего класса 34.5 грамма.Часы оснащены круглым цветным AMOLED-дисплеем диагональю 1.32 дюйма с разрешением 466 ? 466 пикселей и плотностью 352 ppi. Аппаратная платформа работает под управлением HarmonyOS и поддерживает сопряжение со смартфонами на базе Android и iOS. Модель выделяется наличием встроенного двухдиапазонного пятисистемного GPS-модуля с плавающей 3D-антенной, обеспечивающего субметровое позиционирование на местности. Встроенный аккумулятор емкостью 540 мАч обеспечивает до 32 часов непрерывного трекинга с активной навигацией или до 14 дней автономной работы в стандартном режиме.Устройство комплектуется легким плетеным текстильным ремешком AirDry™, рассчитанным на обхват запястья от 120 до 190 мм, который гарантирует плотное прилегание датчиков TruSeen для непрерывного мониторинга пульса, SpO2, температуры тела и снятия ЭКГ. Защита корпуса соответствует стандарту IP69 и выдерживает статическое давление воды до 5 ATM. Из беспроводных интерфейсов на борту присутствуют Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4 ГГц и чип NFC. Поддержка SIM-карт отсутствует, но встроенные микрофон и динамик позволяют принимать звонки со смартфона по Bluetooth.
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