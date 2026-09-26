Watch Ultimate 2 Green Titanium
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Характеристики
Описание товара Watch Ultimate 2 Green Titanium
HUAWEI WATCH Ultimate 2 – это прочные и легкие спортивные смарт-часы, созданные для активного образа жизни. Часы представлены в корпусе из жидкого металла на основе сплава циркония. На устройстве установлен керамический безель и сапфировое стекло, что обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к повреждениям. Смарт-часы поддерживают погружение на глубину до 150 метров, инновационная водонепроницаемая структура обеспечивает безопасность во время изучения глубинных вод. Технология мини-сонара позволяет обмениваться короткими сообщениями под водой для общения с напарниками по дайвингу. Компактный гидролокационный модуль обеспечивает возможность обмена сообщениями на расстоянии до 30 метров между устройствами. Эти часы предлагают полный спектр функций для здоровья и фитнеса, включая мониторинг пульса, ЭКГ, качества сна (TruSleep), уровня кислорода в крови, сердечно-сосудистой системы, дыхания во сне и температуры кожи. Они также поддерживают eSIM для звонков, мобильные платежи, GNSS-геолокацию, NFC, Wi-Fi, голосового помощника и множество настраиваемых циферблатов. HUAWEI WATCH Ultimate 2 станут вашим надежным спутником как в повседневных делах, так и во время интенсивных тренировок.
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Теги товара: Женские умные часы
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Теги товара: Женские умные часы
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