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Watch Ultimate 2 Green Titanium купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Watch Ultimate 2 Green Titanium

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Watch Ultimate 2
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
керамика
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP6X
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
466?466
  • Watch Ultimate 2 Green Titanium - фото 1
  • Watch Ultimate 2 Green Titanium - фото 2
  • Watch Ultimate 2 Green Titanium - фото 3
  • Watch Ultimate 2 Green Titanium - фото 4
  • Watch Ultimate 2 Green Titanium - фото 5
  • Watch Ultimate 2 Green Titanium - фото 6
  • Watch Ultimate 2 Green Titanium - фото 7
  • Watch Ultimate 2 Green Titanium - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 530 руб. 
Начислим 1033 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743359
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Watch Ultimate 2 Green Titanium
64 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch Ultimate 2
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
керамика
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
310
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
ЭКГ, количество шагов, потраченные калории, продолжительность и качество сна, пройденное расстояние, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
будильник, календарь, прогноз погоды, секундомер, таймер, фонарик
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
96
Габариты
47.8х47.8х12.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Watch Ultimate 2 Green Titanium

HUAWEI WATCH Ultimate 2 – это прочные и легкие спортивные смарт-часы, созданные для активного образа жизни. Часы представлены в корпусе из жидкого металла на основе сплава циркония. На устройстве установлен керамический безель и сапфировое стекло, что обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к повреждениям. Смарт-часы поддерживают погружение на глубину до 150 метров, инновационная водонепроницаемая структура обеспечивает безопасность во время изучения глубинных вод. Технология мини-сонара позволяет обмениваться короткими сообщениями под водой для общения с напарниками по дайвингу. Компактный гидролокационный модуль обеспечивает возможность обмена сообщениями на расстоянии до 30 метров между устройствами. Эти часы предлагают полный спектр функций для здоровья и фитнеса, включая мониторинг пульса, ЭКГ, качества сна (TruSleep), уровня кислорода в крови, сердечно-сосудистой системы, дыхания во сне и температуры кожи. Они также поддерживают eSIM для звонков, мобильные платежи, GNSS-геолокацию, NFC, Wi-Fi, голосового помощника и множество настраиваемых циферблатов. HUAWEI WATCH Ultimate 2 станут вашим надежным спутником как в повседневных делах, так и во время интенсивных тренировок.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Watch Ultimate 2 Green Titanium




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch Ultimate 2
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
керамика
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Размер экрана, дюйм
1.5
Развернуть
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
310
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
ЭКГ, количество шагов, потраченные калории, продолжительность и качество сна, пройденное расстояние, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
будильник, календарь, прогноз погоды, секундомер, таймер, фонарик
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
96
Габариты
47.8х47.8х12.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI WATCH Ultimate 2 – это прочные и легкие спортивные смарт-часы, созданные для активного образа жизни. Часы представлены в корпусе из жидкого металла на основе сплава циркония. На устройстве установлен керамический безель и сапфировое стекло, что обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к повреждениям. Смарт-часы поддерживают погружение на глубину до 150 метров, инновационная водонепроницаемая структура обеспечивает безопасность во время изучения глубинных вод. Технология мини-сонара позволяет обмениваться короткими сообщениями под водой для общения с напарниками по дайвингу. Компактный гидролокационный модуль обеспечивает возможность обмена сообщениями на расстоянии до 30 метров между устройствами. Эти часы предлагают полный спектр функций для здоровья и фитнеса, включая мониторинг пульса, ЭКГ, качества сна (TruSleep), уровня кислорода в крови, сердечно-сосудистой системы, дыхания во сне и температуры кожи. Они также поддерживают eSIM для звонков, мобильные платежи, GNSS-геолокацию, NFC, Wi-Fi, голосового помощника и множество настраиваемых циферблатов. HUAWEI WATCH Ultimate 2 станут вашим надежным спутником как в повседневных делах, так и во время интенсивных тренировок.


Теги товара: Женские умные часы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Watch Ultimate 2 Green Titanium - данный товар вы можете купить по цене 64530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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