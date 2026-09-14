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Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown

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Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 1
Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 2
Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 3
Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 4
Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 5
Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Watch GT 6 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Материал корпуса
керамика, титан
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734526
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Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT 6 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
керамика, титан
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
168
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
200

Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown

Смарт часы Huawei Watch GT 6 Pro ATM-B29 46mm Новые часы Watch GT 6 Pro созданы для тех, кто ценит премиум-материалы, высокую автономность и расширенные возможности для спорта и здоровья. Модель с титановым браслетом и корпусом из титана и керамики сочетает в себе элегантность классического наручного аксессуара и все преимущества современного «умного» устройства. Дизайн и материалы Корпус из титаново-алюминиевого сплава + задняя панель из керамики + сапфировое стекло — обеспечивает лёгкость, высокую прочность и премиальный вид. Браслет полностью из титана, стильный и одновременно долговечный, подчёркивает премиум-класс модели. Диаметр корпуса ~ 46 мм (45,6 ? 45,6 ? 11,25 мм) и вес около 54,7 г без браслета — оптимален как для спортивного, так и для делового стиля. Безель с вертикальными отметками и скошенной кромкой добавляет характер и подчёркивает геометричность формы. Браслет рассчитан на запястье 140–210 мм. Дисплей Яркий AMOLED-экран 1,47? с разрешением 466?466 пикселей (~317 PPI). Максимальная яркость до ~3000 нит — информация остаётся читаемой даже на ярком солнце. Поддержка всегда-включённого режима (Always On Display) и возможность кастомизации циферблатов, включая использование ваших фото/видео. Производительность и автономность Аккумулятор ёмкостью ~867 мА·ч. До 21 дня работы при лёгком использовании; до 12 (или около того) дней в типичном режиме; до ~40 часов с включенным GPS-трекером. Беспроводная зарядка — удобно и без лишних кабелей. Спортивные и оздоровительные функции Поддержка более чем 100 режимов тренировок — от бега, велоспорта и йоги до гольфа и даже фридайвинга до глубины 40 м. Двойная/многополосная GNSS (GPS + другие системы) для точного позиционирования — важно на улице, в горах, во время вело- и трейл-тренировок. Мониторинг здоровья: измерение ЧСС, SpO?, температура тела, ЭКГ-датчик, контроль сна и стресса. Почему стоит выбрать именно эту модель Премиум-материалы: титановый корпус и браслет, сапфировое стекло — выглядит как классические часы, но по функционалу далеко впереди. Максимальная автономность — до трёх недель без подзарядки в лёгком режиме. Многофункциональность — от мониторинга здоровья до профессиональных спортивных режимов и много-системного GPS. Элегантный стиль и универсальность — отлично смотрится и с повседневным костюмом, и с спортивной экипировкой..

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWA) Brown




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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT 6 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
коричневый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
керамика, титан
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
168
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт часы Huawei Watch GT 6 Pro ATM-B29 46mm Новые часы Watch GT 6 Pro созданы для тех, кто ценит премиум-материалы, высокую автономность и расширенные возможности для спорта и здоровья. Модель с титановым браслетом и корпусом из титана и керамики сочетает в себе элегантность классического наручного аксессуара и все преимущества современного «умного» устройства. Дизайн и материалы Корпус из титаново-алюминиевого сплава + задняя панель из керамики + сапфировое стекло — обеспечивает лёгкость, высокую прочность и премиальный вид. Браслет полностью из титана, стильный и одновременно долговечный, подчёркивает премиум-класс модели. Диаметр корпуса ~ 46 мм (45,6 ? 45,6 ? 11,25 мм) и вес около 54,7 г без браслета — оптимален как для спортивного, так и для делового стиля. Безель с вертикальными отметками и скошенной кромкой добавляет характер и подчёркивает геометричность формы. Браслет рассчитан на запястье 140–210 мм. Дисплей Яркий AMOLED-экран 1,47? с разрешением 466?466 пикселей (~317 PPI). Максимальная яркость до ~3000 нит — информация остаётся читаемой даже на ярком солнце. Поддержка всегда-включённого режима (Always On Display) и возможность кастомизации циферблатов, включая использование ваших фото/видео. Производительность и автономность Аккумулятор ёмкостью ~867 мА·ч. До 21 дня работы при лёгком использовании; до 12 (или около того) дней в типичном режиме; до ~40 часов с включенным GPS-трекером. Беспроводная зарядка — удобно и без лишних кабелей. Спортивные и оздоровительные функции Поддержка более чем 100 режимов тренировок — от бега, велоспорта и йоги до гольфа и даже фридайвинга до глубины 40 м. Двойная/многополосная GNSS (GPS + другие системы) для точного позиционирования — важно на улице, в горах, во время вело- и трейл-тренировок. Мониторинг здоровья: измерение ЧСС, SpO?, температура тела, ЭКГ-датчик, контроль сна и стресса. Почему стоит выбрать именно эту модель Премиум-материалы: титановый корпус и браслет, сапфировое стекло — выглядит как классические часы, но по функционалу далеко впереди. Максимальная автономность — до трёх недель без подзарядки в лёгком режиме. Многофункциональность — от мониторинга здоровья до профессиональных спортивных режимов и много-системного GPS. Элегантный стиль и универсальность — отлично смотрится и с повседневным костюмом, и с спортивной экипировкой..
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