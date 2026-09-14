Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвета корпуса
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Емкость аккумулятора, мAч
867
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734520
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
288
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х10
Вес, г.
100
Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWF) Black
**Умные часы HUAWEI GT 6 ATM-B19 55020FWF BLACK: стиль и забота о здоровье**
Ищете стильный и функциональный аксессуар, который поможет следить за здоровьем и оставаться на связи? Умные часы HUAWEI GT 6 — идеальный выбор!
**Почему стоит выбрать HUAWEI GT 6?**
* **Забота о здоровье:** контроль сердечного ритма и подсчёт сожжённых калорий помогут следить за состоянием организма и эффективностью тренировок.
* **Отслеживание активности:** встроенный шагомер позволит контролировать уровень физической активности.
* **Долгое время работы:** до 288 часов без подзарядки — можно не беспокоиться о постоянном подключении к источнику питания.
* **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 и водонепроницаемость WR5 позволяют не снимать часы в дождь, при мытье рук и во время занятий спортом.
* **Стильный дизайн:** чёрный корпус из стали и браслет из фторэластомера гармонично сочетаются с любым образом.
* **Удобство использования:** аналогово-цифровое отображение времени и круглый дисплей делают часы не только функциональными, но и эстетически привлекательными.
* **Дополнительные возможности:** встроенный микрофон и поддержка беспроводной зарядки делают использование часов ещё более удобным.
**Основные характеристики:**
* размер циферблата: 46 мм;
* материал корпуса: сталь;
* материал браслета: фторэластомер;
* цвет корпуса и браслета: чёрный.
С умными часами HUAWEI GT 6 вы всегда будете в курсе своего состояния здоровья и сможете оставаться на связи. Не упустите шанс приобрести стильный и функциональный гаджет уже сегодня!
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
288
Страна производитель
Китай
Описание
**Умные часы HUAWEI GT 6 ATM-B19 55020FWF BLACK: стиль и забота о здоровье**
Ищете стильный и функциональный аксессуар, который поможет следить за здоровьем и оставаться на связи? Умные часы HUAWEI GT 6 — идеальный выбор!
**Почему стоит выбрать HUAWEI GT 6?**
* **Забота о здоровье:** контроль сердечного ритма и подсчёт сожжённых калорий помогут следить за состоянием организма и эффективностью тренировок.
* **Отслеживание активности:** встроенный шагомер позволит контролировать уровень физической активности.
* **Долгое время работы:** до 288 часов без подзарядки — можно не беспокоиться о постоянном подключении к источнику питания.
* **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 и водонепроницаемость WR5 позволяют не снимать часы в дождь, при мытье рук и во время занятий спортом.
* **Стильный дизайн:** чёрный корпус из стали и браслет из фторэластомера гармонично сочетаются с любым образом.
* **Удобство использования:** аналогово-цифровое отображение времени и круглый дисплей делают часы не только функциональными, но и эстетически привлекательными.
* **Дополнительные возможности:** встроенный микрофон и поддержка беспроводной зарядки делают использование часов ещё более удобным.
**Основные характеристики:**
* размер циферблата: 46 мм;
* материал корпуса: сталь;
* материал браслета: фторэластомер;
* цвет корпуса и браслета: чёрный.
С умными часами HUAWEI GT 6 вы всегда будете в курсе своего состояния здоровья и сможете оставаться на связи. Не упустите шанс приобрести стильный и функциональный гаджет уже сегодня!
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWF) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWF) Black