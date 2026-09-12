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Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black

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Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black - фото 1
Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black - фото 2
Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black - фото 3
Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black - фото 4
Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680753
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Шагомер
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
323
Время работы в активном режиме
168
Габариты
41.3x41.3x9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
290

Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black

Смарт-часы HUAWEI WATCH GT5 классом водонепроницаемости 50 м и энергоемкой батареей, способной держать заряд до 7 дней. Они поддерживают широкий набор функций для мониторинга физических нагрузок и здоровья, а также для повседневного использования. Они подойдут как для работы с рутинными задачами, так и для тренировок профессионального уровня.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Шагомер
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
323
Время работы в активном режиме
168
Габариты
41.3x41.3x9.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH GT5 классом водонепроницаемости 50 м и энергоемкой батареей, способной держать заряд до 7 дней. Они поддерживают широкий набор функций для мониторинга физических нагрузок и здоровья, а также для повседневного использования. Они подойдут как для работы с рутинными задачами, так и для тренировок профессионального уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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