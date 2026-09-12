Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680753
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Шагомер
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
323
Время работы в активном режиме
168
Габариты
41.3x41.3x9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
290
Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 5 (55020DGL) Black
Смарт-часы HUAWEI WATCH GT5 классом водонепроницаемости 50 м и энергоемкой батареей, способной держать заряд до 7 дней. Они поддерживают широкий набор функций для мониторинга физических нагрузок и здоровья, а также для повседневного использования. Они подойдут как для работы с рутинными задачами, так и для тренировок профессионального уровня.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Шагомер
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
323
Время работы в активном режиме
168
Габариты
41.3x41.3x9.5 мм
Страна производитель
Китай
Смарт-часы HUAWEI WATCH GT5 классом водонепроницаемости 50 м и энергоемкой батареей, способной держать заряд до 7 дней. Они поддерживают широкий набор функций для мониторинга физических нагрузок и здоровья, а также для повседневного использования. Они подойдут как для работы с рутинными задачами, так и для тренировок профессионального уровня.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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