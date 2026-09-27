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WATCH FIT 5 white купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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WATCH FIT 5 white

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei WATCH FIT 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP6X
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
  • WATCH FIT 5 white - фото 1
  • WATCH FIT 5 white - фото 2
  • WATCH FIT 5 white - фото 3
  • WATCH FIT 5 white - фото 4
  • WATCH FIT 5 white - фото 5
  • WATCH FIT 5 white - фото 6
  • WATCH FIT 5 white - фото 7
  • WATCH FIT 5 white - фото 8
  • WATCH FIT 5 white - фото 9
  • WATCH FIT 5 white - фото 10
  • WATCH FIT 5 white - фото 11
  • WATCH FIT 5 white - фото 12
  • WATCH FIT 5 white - фото 13
  • WATCH FIT 5 white - фото 14
  • WATCH FIT 5 white - фото 15
  • WATCH FIT 5 white - фото 16
  • WATCH FIT 5 white - фото 17
  • WATCH FIT 5 white - фото 18
  • WATCH FIT 5 white - фото 19
  • WATCH FIT 5 white - фото 20
  • WATCH FIT 5 white - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 730 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743368
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
WATCH FIT 5 white
15 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei WATCH FIT 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма
Функции
контроля падения человека, расчет кардиореспираторной подготовленности, фонарик, экстренный вызов SOS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
471
Время работы в активном режиме
168
Габариты
42.9 x 38.2 x 9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х7
Вес, г.
250

Описание товара WATCH FIT 5 white

Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 совместимы со смартфонами, которые работают на базе операционных систем Android 8.0, HarmonyOS 2, iOS 13 и выше. Подключение осуществляется по беспроводной связи NFC и Bluetooth. Синхронизация со смартфонами позволяет принимать и совершать звонки с помощью сенсорного дисплея часов. Также открывается доступ к будильнику, органайзеру, календарю и другим функциям. Умные часы Huawei Watch Fit 5 оснащены датчиками, которые позволяют контролировать уровень кислорода в крови, пульс, пройденное расстояние, а также уровень стресса. Модель имеет 100 предустановленных тренировок для занятий бегом, велоспортом, греблей и другими видами спорта. Также есть комплект дыхательных упражнений и женский календарь для отслеживания менструального цикла.

Отзывы о товаре WATCH FIT 5 white




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei WATCH FIT 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма
Функции
контроля падения человека, расчет кардиореспираторной подготовленности, фонарик, экстренный вызов SOS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
471
Время работы в активном режиме
168
Габариты
42.9 x 38.2 x 9.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 совместимы со смартфонами, которые работают на базе операционных систем Android 8.0, HarmonyOS 2, iOS 13 и выше. Подключение осуществляется по беспроводной связи NFC и Bluetooth. Синхронизация со смартфонами позволяет принимать и совершать звонки с помощью сенсорного дисплея часов. Также открывается доступ к будильнику, органайзеру, календарю и другим функциям. Умные часы Huawei Watch Fit 5 оснащены датчиками, которые позволяют контролировать уровень кислорода в крови, пульс, пройденное расстояние, а также уровень стресса. Модель имеет 100 предустановленных тренировок для занятий бегом, велоспортом, греблей и другими видами спорта. Также есть комплект дыхательных упражнений и женский календарь для отслеживания менструального цикла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


WATCH FIT 5 white - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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