WATCH FIT 5 black
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара WATCH FIT 5 black
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают режим велотренировки, в котором вы сможете получать данные о количестве оборотов педалей в минуту, виртуальной мощности и уклоне трассы в режиме реального времени для корректировки посадки на велосипеде. Устройство автоматически определяет движения и паузы, благодаря чему оно учитывает только реальные данные и предоставляет вам фактическую статистику тренировки. Модель способна автоматически определять падения и отправлять сигналы экстренным контактам при подключении к смартфону по Bluetooth, чтобы уведомить их о происшествии. Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают систему геопозиционирования HUAWEI Sunflower, благодаря которой она отслеживает каждый ваш шаг на маршруте. На каждом этапе тренировок устройство фиксирует ваш пульс, чтобы вы могли регулировать ее интенсивность и понимать реакцию вашего тела. Модель поддерживает более 100 режимов тренировки, чтобы вы могли заниматься любимыми видами спорта. Благодаря кольцам активности вы сможете ставить для себя спортивные цели и следить за их выполнением при помощи напоминаний от устройства.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 green
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 purple
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 white
-
В наличииЦена 18 340 руб.4585 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green
-
В наличииЦена 21 470 руб.5368 руб. в СплитWATCH FIT 5 Pro
-
В наличииЦена 21 470 руб.5368 руб. в СплитWATCH FIT 5 Pro
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Blue
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Orange
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитУмные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI
-
В наличииЦена 32 340 руб.8085 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan
-
В наличииЦена 32 340 руб.8085 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green
-
В наличииЦена 36 370 руб.9093 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Отзывы о товаре WATCH FIT 5 black