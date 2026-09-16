Уцененный товар Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7854GL) Obsidian Black хорошее состояние, 738514
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 4
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.97
Разрешение экрана
450?390
Здоровье
Мониторинг: Сна, Калорий, Физической активности, Уровня кислорода в крови
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%5 910 руб. 8 436 руб.
В наличии
Код товара: 738514
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 910 руб. -30%
8 436 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 4
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.97
Разрешение экрана
450?390
Плотность пикселей
302
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, стрессометр, физической активности
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou, GPS, QZSS
Здоровье
Мониторинг: Сна, Калорий, Физической активности, Уровня кислорода в крови
Функции
женский календарь, смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Тип разъема для зарядки
USB
Емкость аккумулятора, мAч
470
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х7
Вес, г.
100
Описание товара Уцененный товар Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7854GL) Obsidian Black хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, зарядка , часы, ремешок Причина уценки : вскрыты , потертости
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 4
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.97
Разрешение экрана
450?390
Плотность пикселей
302
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр, стрессометр, физической активности
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou, GPS, QZSS
Здоровье
Мониторинг: Сна, Калорий, Физической активности, Уровня кислорода в крови
Функции
женский календарь, смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Тип разъема для зарядки
USB
Емкость аккумулятора, мAч
470
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, зарядка , часы, ремешок Причина уценки : вскрыты , потертости
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Уцененный товар Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 (BHR7854GL) Obsidian Black хорошее состояние - стоимость товара 5910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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