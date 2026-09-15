Описание товара Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Green

Inoi Kids Watch Lite Green - лёгкие детские часы с функцией трекера и голосовой связи для базового контроля и связи с ребёнком. Вариант в зелёном цвете рассчитан на детей младшего возраста, которым нужны простые и понятные по управлению часы.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт как первый "умный" гаджет ребёнка для школы, прогулок и поездок к друзьям или родственникам. Родители получают возможность видеть местоположение, настроить SOS-контакты и звонить на часы напрямую.

Связь и безопасность

Часы работают по принципу детских GPS-трекеров: поддерживают голосовые звонки, SOS-кнопку и определение местоположения по GPS/LBS (в зависимости от модификации). В приложении можно настроить безопасные зоны, список разрешённых номеров и параметры уведомлений.

Удобство ношения и автономность

Корпус и ремешок выполнены из лёгкого пластика и силикона, подходящих для длительной носки. Аккумулятор рассчитан на 1-2 дня активного использования, после чего часы требуется ставить на зарядку, поэтому важно выработать удобный режим (например, заряжать вечером).

Важные нюансы перед покупкой

Для работы потребуется SIM-карта подходящего формата (обычно nano-SIM) с голосовой связью и небольшим пакетом интернет-трафика. Уровень влагозащиты ограничен брызгами и дождём, так что ребёнку нужно объяснить, что в этих часах нельзя купаться или долго играть в воде.