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Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Green

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Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Green
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.3
Разрешение экрана
128?128
Емкость аккумулятора, мAч
450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611359
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.3
Разрешение экрана
128?128
Вибрация
да
Датчики
акселерометр
Навигация, передача данных
GPS, LBS
Поддержка Bluetooth
нет
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х7х4
Вес, г.
150

Описание товара Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Green

Inoi Kids Watch Lite Green - лёгкие детские часы с функцией трекера и голосовой связи для базового контроля и связи с ребёнком. Вариант в зелёном цвете рассчитан на детей младшего возраста, которым нужны простые и понятные по управлению часы.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт как первый "умный" гаджет ребёнка для школы, прогулок и поездок к друзьям или родственникам. Родители получают возможность видеть местоположение, настроить SOS-контакты и звонить на часы напрямую.

Связь и безопасность

Часы работают по принципу детских GPS-трекеров: поддерживают голосовые звонки, SOS-кнопку и определение местоположения по GPS/LBS (в зависимости от модификации). В приложении можно настроить безопасные зоны, список разрешённых номеров и параметры уведомлений.

Удобство ношения и автономность

Корпус и ремешок выполнены из лёгкого пластика и силикона, подходящих для длительной носки. Аккумулятор рассчитан на 1-2 дня активного использования, после чего часы требуется ставить на зарядку, поэтому важно выработать удобный режим (например, заряжать вечером).

Важные нюансы перед покупкой

Для работы потребуется SIM-карта подходящего формата (обычно nano-SIM) с голосовой связью и небольшим пакетом интернет-трафика. Уровень влагозащиты ограничен брызгами и дождём, так что ребёнку нужно объяснить, что в этих часах нельзя купаться или долго играть в воде.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Green




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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Развернуть
Размер экрана, дюйм
1.3
Разрешение экрана
128?128
Вибрация
да
Датчики
акселерометр
Навигация, передача данных
GPS, LBS
Поддержка Bluetooth
нет
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
450
Страна производитель
Китай
Описание

Inoi Kids Watch Lite Green - лёгкие детские часы с функцией трекера и голосовой связи для базового контроля и связи с ребёнком. Вариант в зелёном цвете рассчитан на детей младшего возраста, которым нужны простые и понятные по управлению часы.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт как первый "умный" гаджет ребёнка для школы, прогулок и поездок к друзьям или родственникам. Родители получают возможность видеть местоположение, настроить SOS-контакты и звонить на часы напрямую.

Связь и безопасность

Часы работают по принципу детских GPS-трекеров: поддерживают голосовые звонки, SOS-кнопку и определение местоположения по GPS/LBS (в зависимости от модификации). В приложении можно настроить безопасные зоны, список разрешённых номеров и параметры уведомлений.

Удобство ношения и автономность

Корпус и ремешок выполнены из лёгкого пластика и силикона, подходящих для длительной носки. Аккумулятор рассчитан на 1-2 дня активного использования, после чего часы требуется ставить на зарядку, поэтому важно выработать удобный режим (например, заряжать вечером).

Важные нюансы перед покупкой

Для работы потребуется SIM-карта подходящего формата (обычно nano-SIM) с голосовой связью и небольшим пакетом интернет-трафика. Уровень влагозащиты ограничен брызгами и дождём, так что ребёнку нужно объяснить, что в этих часах нельзя купаться или долго играть в воде.



Теги товара: Женские умные часы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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