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Умные часы Mibro GS Pro Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Mibro GS Pro Black

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Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 1
Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 2
Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 3
Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 4
Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 5
Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 6
Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.3
Разрешение экрана
360?360
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна, шагомер
  • Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 1
  • Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 2
  • Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 3
  • Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 4
  • Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 5
  • Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 6
  • Умные часы Mibro GS Pro Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705969
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Характеристики

Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.3
Разрешение экрана
360?360
Плотность пикселей
461
Датчики
компас, пульсометр
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна, шагомер
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
460
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
190

Описание товара Умные часы Mibro GS Pro Black

Смарт-часы Mibro Watch GS Pro оснащены датчиками для измерения пройденных шагов и потраченных калорий, пульса и других показателей здоровья. Круглый AMOLED-экран на 1.43 дюйма сохраняет яркость на солнце и читаемость уведомлений. Сенсор точно реагирует на команды. Батарея выдерживает более 20 дней автономной работы.

Отзывы о товаре Умные часы Mibro GS Pro Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.3
Разрешение экрана
360?360
Плотность пикселей
461
Датчики
компас, пульсометр
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна, шагомер
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
460
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Mibro Watch GS Pro оснащены датчиками для измерения пройденных шагов и потраченных калорий, пульса и других показателей здоровья. Круглый AMOLED-экран на 1.43 дюйма сохраняет яркость на солнце и читаемость уведомлений. Сенсор точно реагирует на команды. Батарея выдерживает более 20 дней автономной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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