Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Емкость аккумулятора
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707601
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
38х43х9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х7
Вес, г.
180
Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White
Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 4 — это премиальные смарт-часы с корпусом квадратной формы с уровнем водонепроницаемости 5 ATM, цветным сенсорным экраном, поворотной кнопкой и боковой кнопкой управления. Часы оснащены широким набором полезных функций для здоровья, спорта и повседневной жизни, могут использоваться совместно с разнообразными ремешками, идеально подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
38х43х9.5 мм
Страна производитель
Китай
Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 4 — это премиальные смарт-часы с корпусом квадратной формы с уровнем водонепроницаемости 5 ATM, цветным сенсорным экраном, поворотной кнопкой и боковой кнопкой управления. Часы оснащены широким набором полезных функций для здоровья, спорта и повседневной жизни, могут использоваться совместно с разнообразными ремешками, идеально подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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