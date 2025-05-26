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Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black

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Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 1
Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 2
Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 3
Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 4
Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 5
Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Watch 2
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Разрешение экрана
466?466
Время работы в активном режиме
65
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
11 420 руб.  15 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655920
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Watch 2
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Разрешение экрана
466?466
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB
Время работы в активном режиме
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black

Смарт-часы Xiaomi Watch 2 модель 2023 года, умный помощник и в спорте, и в повседневной жизни. Гаджет отличается элегантным классическим стилем, оснащен флагманским высокопроизводительным процессором и работает на операционной системе Google Wear OS. Устройство поддерживает более 160 спортивных режимов и сотни функций, необходимых современному человеку с любым уровнем активности. Круглый корпус устройства толщиной 11.8 мм выполнен из прочного алюминиевого сплава. По правому краю расположены кнопки управления. Устройство совместимо со смартфонами Android, начиная с версии 8.0, и работает на платформе Wear OS. Поддерживаются функции Google, включая голосового ассистента. Также доступна интеграция непосредственно в смарт-часы любых спортивных приложений из Google Play. Благодаря поддержке Google Maps и двухдиапазонной системе навигации GPS L1 + L5 владелец гаджета всегда обладает точной информацией о своем местоположении, скорости и темпе передвижения, протяженности и особенностях маршрута. Устройство оснащено крупным и отзывчивым 1.43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466x466 пикселей, плотностью 326 ppi и пиковой яркостью 600 нит. Благодаря высокой яркости информация на экране хорошо различима даже при дневном свете. Поддерживается загрузка множества функциональных циферблатов можно выбрать под свои предпочтения.

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы.Android Wear OS.При желании и сноровке есть возможность оплаты картами МИР) Автономность как и у остальных часов на Wear OS,не ждите автономности как на фитнес браслетах.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные часики, с телефоном, "xiaomi 15" снюхались сразу. "Картинка" на дисплее приличная, отклик отличный. Только одно НО! Как устанавливать сторонние приложения я так и не понял. Google Pley не заводиться. Пишет, что нет интернета. Он должен быть, включено все. Подскажите.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию. Сразу заменил ремешок на метал.



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Watch 2
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Разрешение экрана
466?466
Развернуть
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB
Время работы в активном режиме
65
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Xiaomi Watch 2 модель 2023 года, умный помощник и в спорте, и в повседневной жизни. Гаджет отличается элегантным классическим стилем, оснащен флагманским высокопроизводительным процессором и работает на операционной системе Google Wear OS. Устройство поддерживает более 160 спортивных режимов и сотни функций, необходимых современному человеку с любым уровнем активности. Круглый корпус устройства толщиной 11.8 мм выполнен из прочного алюминиевого сплава. По правому краю расположены кнопки управления. Устройство совместимо со смартфонами Android, начиная с версии 8.0, и работает на платформе Wear OS. Поддерживаются функции Google, включая голосового ассистента. Также доступна интеграция непосредственно в смарт-часы любых спортивных приложений из Google Play. Благодаря поддержке Google Maps и двухдиапазонной системе навигации GPS L1 + L5 владелец гаджета всегда обладает точной информацией о своем местоположении, скорости и темпе передвижения, протяженности и особенностях маршрута. Устройство оснащено крупным и отзывчивым 1.43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466x466 пикселей, плотностью 326 ppi и пиковой яркостью 600 нит. Благодаря высокой яркости информация на экране хорошо различима даже при дневном свете. Поддерживается загрузка множества функциональных циферблатов можно выбрать под свои предпочтения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы.Android Wear OS.При желании и сноровке есть возможность оплаты картами МИР) Автономность как и у остальных часов на Wear OS,не ждите автономности как на фитнес браслетах.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные часики, с телефоном, "xiaomi 15" снюхались сразу. "Картинка" на дисплее приличная, отклик отличный. Только одно НО! Как устанавливать сторонние приложения я так и не понял. Google Pley не заводиться. Пишет, что нет интернета. Он должен быть, включено все. Подскажите.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию. Сразу заменил ремешок на метал.


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