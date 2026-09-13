Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Здоровье
Мониторинг: Сна, Датчик определения сердечного ритма, Датчик кислорода в крови
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707597
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
Мониторинг: Сна, Датчик определения сердечного ритма, Датчик кислорода в крови
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
38x43x9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х12х9
Вес, г.
250
Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black
Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 4 — это премиальные смарт-часы с корпусом квадратной формы с уровнем водонепроницаемости 5 ATM, цветным сенсорным экраном, поворотной кнопкой и боковой кнопкой управления. Часы оснащены широким набором полезных функций для здоровья, спорта и повседневной жизни, могут использоваться совместно с разнообразными ремешками, идеально подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
Мониторинг: Сна, Датчик определения сердечного ритма, Датчик кислорода в крови
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
38x43x9.5 мм
Страна производитель
Китай
Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 4 — это премиальные смарт-часы с корпусом квадратной формы с уровнем водонепроницаемости 5 ATM, цветным сенсорным экраном, поворотной кнопкой и боковой кнопкой управления. Часы оснащены широким набором полезных функций для здоровья, спорта и повседневной жизни, могут использоваться совместно с разнообразными ремешками, идеально подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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