Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black
Xiaomi Smart Band 10 - фитнес-браслет с 1.72″ AMOLED-экраном (212?520) и до 21 дня работы от аккумулятора ёмкостью 233 мА·ч. Лёгкий корпус и силиконовый ремешок делают трекер удобным для ношения весь день и ночью.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто следит за активностью, сном и хочет получать уведомления со смартфона, не доставая его постоянно из кармана. Браслет хорошо закрывает задачи повседневной ходьбы, пробежек, тренировок в зале и базового контроля самочувствия.
Спорт и здоровье
Поддерживается более 150 режимов тренировок, включая бег, вело, фитнес и йогу, с мониторингом пульса, SpO?, стресса и сна. Есть 5 ATM влагозащита и отслеживание активности в течение дня с шагами и калориями.
Смарт-функции и удобство
Браслет показывает уведомления, погоду, таймеры и будильники, умеет управлять музыкой и камерой смартфона. Работает с приложением Mi Fitness (Xiaomi Wear), совместим с Android и iOS, подключается по Bluetooth 5.4.
Важные нюансы перед покупкой
Для корректной работы требуется постоянная связка со смартфоном через приложение Mi Fitness, поэтому важно наличие совместимого Android или iOS. При активном использовании Always-On Display и всех датчиков время работы сокращается по сравнению с заявленными максимальными 21 днём, это стоит учитывать при выборе режима использования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Xiaomi Smart Band 10 - фитнес-браслет с 1.72″ AMOLED-экраном (212?520) и до 21 дня работы от аккумулятора ёмкостью 233 мА·ч. Лёгкий корпус и силиконовый ремешок делают трекер удобным для ношения весь день и ночью.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто следит за активностью, сном и хочет получать уведомления со смартфона, не доставая его постоянно из кармана. Браслет хорошо закрывает задачи повседневной ходьбы, пробежек, тренировок в зале и базового контроля самочувствия.
Спорт и здоровье
Поддерживается более 150 режимов тренировок, включая бег, вело, фитнес и йогу, с мониторингом пульса, SpO?, стресса и сна. Есть 5 ATM влагозащита и отслеживание активности в течение дня с шагами и калориями.
Смарт-функции и удобство
Браслет показывает уведомления, погоду, таймеры и будильники, умеет управлять музыкой и камерой смартфона. Работает с приложением Mi Fitness (Xiaomi Wear), совместим с Android и iOS, подключается по Bluetooth 5.4.
Важные нюансы перед покупкой
Для корректной работы требуется постоянная связка со смартфоном через приложение Mi Fitness, поэтому важно наличие совместимого Android или iOS. При активном использовании Always-On Display и всех датчиков время работы сокращается по сравнению с заявленными максимальными 21 днём, это стоит учитывать при выборе режима использования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Достоинства:
Топ для тренировок!
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Использую для занятий спортом - все виды активности отслеживаются точно. Пульсометр работает корректно, даже при интенсивных нагрузках. Водонепроницаемость позволяет не снимать во время плавания.
Достоинства:
Превосходное соотношение цена/качество!!
Недостатки:
Не заметила
Комментарий:
Купила для контроля активности - функции впечатляют: от измерения SpO2 до отслеживания менструального цикла. Автономности хватает на заявленные 16 дней. Синхронизация с телефоном происходит мгновенно!))
Достоинства:
Офигенный помощник для здоровья!!!
Недостатки:
Нет!!!
Комментарий:
Брал для мониторинга состояния - часы отлично отслеживают сон, уровень стресса и насыщение крови кислородом. Более 150 режимов тренировок позволяют подобрать занятие под любое настроение.
Достоинства:
Стильные и функциональные часы!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Цвет Midnight Black выглядит очень элегантно и строго. AMOLED-экран с диагональю 1.5" отлично читается даже на солнце. Браслет удобный, не давит на руку )
Достоинства:
Чёрный цвет универсален и подходит к любому стилю.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Использую как замену обычным часам - уведомления приходят вовремя, можно управлять музыкой и камерой. Браслет лёгкий, почти не ощущается на руке. В общем супер!
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black
Достоинства:
Топ для тренировок!
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Использую для занятий спортом - все виды активности отслеживаются точно. Пульсометр работает корректно, даже при интенсивных нагрузках. Водонепроницаемость позволяет не снимать во время плавания.
Достоинства:
Превосходное соотношение цена/качество!!
Недостатки:
Не заметила
Комментарий:
Купила для контроля активности - функции впечатляют: от измерения SpO2 до отслеживания менструального цикла. Автономности хватает на заявленные 16 дней. Синхронизация с телефоном происходит мгновенно!))
Достоинства:
Офигенный помощник для здоровья!!!
Недостатки:
Нет!!!
Комментарий:
Брал для мониторинга состояния - часы отлично отслеживают сон, уровень стресса и насыщение крови кислородом. Более 150 режимов тренировок позволяют подобрать занятие под любое настроение.
Достоинства:
Стильные и функциональные часы!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Цвет Midnight Black выглядит очень элегантно и строго. AMOLED-экран с диагональю 1.5" отлично читается даже на солнце. Браслет удобный, не давит на руку )
Достоинства:
Чёрный цвет универсален и подходит к любому стилю.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Использую как замену обычным часам - уведомления приходят вовремя, можно управлять музыкой и камерой. Браслет лёгкий, почти не ощущается на руке. В общем супер!