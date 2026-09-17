Band 11 Green Alum Case
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 11
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743348
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 11
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
Функции
100+ спортивных режимов, удаленный затвор, калькулятор, компас, уведомления
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
72
Габариты
43.45x24.86x8.99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
120
Описание товара Band 11 Green Alum Case
Стильный и функциональный фитнес-браслет HUAWEI BAND 11 — ваш надёжный помощник в заботе о здоровье и физической форме. Серебристый корпус из алюминия и зелёный браслет из фторэластомера гармонично сочетаются и подойдут к любому образу. Аналоговое и цифровое отображение времени — удобно в любой ситуации. С фитнес-браслетом HUAWEI BAND 11 вы всегда будете в курсе своих достижений и состояния здоровья!
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 11
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
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Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
Функции
100+ спортивных режимов, удаленный затвор, калькулятор, компас, уведомления
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
72
Габариты
43.45x24.86x8.99 мм
Страна производитель
Китай
Стильный и функциональный фитнес-браслет HUAWEI BAND 11 — ваш надёжный помощник в заботе о здоровье и физической форме. Серебристый корпус из алюминия и зелёный браслет из фторэластомера гармонично сочетаются и подойдут к любому образу. Аналоговое и цифровое отображение времени — удобно в любой ситуации. С фитнес-браслетом HUAWEI BAND 11 вы всегда будете в курсе своих достижений и состояния здоровья!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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