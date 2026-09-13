Умные часы Mibro Lite3 Rose Gold
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Характеристики
Описание товара Умные часы Mibro Lite3 Rose Gold
Смарт-часы Mibro Watch Lite 3 оснащены сенсорным дисплеем AMOLED с разрешением 360x360. Он выводит цветное изображение, которое четко видно в темноте и при ярком солнце. Благодаря режиму «всегда включенный дисплей» вы будете видеть циферблат и другую важную информацию даже в спящем режиме. Модель совместима со смартфонами на базе Android. Управление часами осуществляется через приложение Mibro Fit. Часы могут принимать звонки и получать уведомления о смс, сообщениях из мессенджеров, социальных сетей. Это позволяет быть всегда в курсе дел, даже если смартфона нет под рукой. Смарт-часы Mibro Watch Lite 3 получили 100 предустановленных спортивных режимов. Они помогают выстроить индивидуальные тренировки и контролировать свои занятия в спортзале, дома. С помощью устройства можно круглосуточно мониторить физические показатели своего тела: сердечный ритм, пульс, уровень кислорода в крови, параметры сна. Встроенный Li-Ion аккумулятор позволяет использовать часы без подзарядки до 12 дней в активном режиме.
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
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