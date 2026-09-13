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Умные часы Mibro Lite3 Dark Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Mibro Lite3 Dark Gray

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Умные часы Mibro Lite3 Dark Gray - фото 1
Умные часы Mibro Lite3 Dark Gray - фото 2
Умные часы Mibro Lite3 Dark Gray - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
360?360
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна
  • Умные часы Mibro Lite3 Dark Gray - фото 1
  • Умные часы Mibro Lite3 Dark Gray - фото 2
  • Умные часы Mibro Lite3 Dark Gray - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705971
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Характеристики

Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
360?360
Датчики
акселерометр, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна
Функции
принять звонок, сбросить звонок, уведомления о сообщениях, управление музыкальным плеером
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
288
Габариты
44.8x44.8x11.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
220

Описание товара Умные часы Mibro Lite3 Dark Gray

Смарт-часы Mibro Watch Lite 3 оснащены сенсорным дисплеем AMOLED с разрешением 360x360. Он выводит цветное изображение, которое четко видно в темноте и при ярком солнце. Благодаря режиму «всегда включенный дисплей» вы будете видеть циферблат и другую важную информацию даже в спящем режиме. Модель совместима со смартфонами на базе Android. Управление часами осуществляется через приложение Mibro Fit. Часы могут принимать звонки и получать уведомления о смс, сообщениях из мессенджеров, социальных сетей. Это позволяет быть всегда в курсе дел, даже если смартфона нет под рукой. Смарт-часы Mibro Watch Lite 3 получили 100 предустановленных спортивных режимов. Они помогают выстроить индивидуальные тренировки и контролировать свои занятия в спортзале, дома. С помощью устройства можно круглосуточно мониторить физические показатели своего тела: сердечный ритм, пульс, уровень кислорода в крови, параметры сна. Встроенный Li-Ion аккумулятор позволяет использовать часы без подзарядки до 12 дней в активном режиме.

Отзывы о товаре Умные часы Mibro Lite3 Dark Gray




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Характеристики
Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
360?360
Датчики
акселерометр, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна
Развернуть
Функции
принять звонок, сбросить звонок, уведомления о сообщениях, управление музыкальным плеером
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
288
Габариты
44.8x44.8x11.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Mibro Watch Lite 3 оснащены сенсорным дисплеем AMOLED с разрешением 360x360. Он выводит цветное изображение, которое четко видно в темноте и при ярком солнце. Благодаря режиму «всегда включенный дисплей» вы будете видеть циферблат и другую важную информацию даже в спящем режиме. Модель совместима со смартфонами на базе Android. Управление часами осуществляется через приложение Mibro Fit. Часы могут принимать звонки и получать уведомления о смс, сообщениях из мессенджеров, социальных сетей. Это позволяет быть всегда в курсе дел, даже если смартфона нет под рукой. Смарт-часы Mibro Watch Lite 3 получили 100 предустановленных спортивных режимов. Они помогают выстроить индивидуальные тренировки и контролировать свои занятия в спортзале, дома. С помощью устройства можно круглосуточно мониторить физические показатели своего тела: сердечный ритм, пульс, уровень кислорода в крови, параметры сна. Встроенный Li-Ion аккумулятор позволяет использовать часы без подзарядки до 12 дней в активном режиме.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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