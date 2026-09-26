Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
желтый
Цвета браслета/ремешка
желтый
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
128?128
Емкость аккумулятора
450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 611361
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
желтый
Цвета браслета/ремешка
желтый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
128?128
Вибрация
да
Датчики
акселерометр
Навигация, передача данных
GPS, LBS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х7х4
Вес, г.
150
Описание товара Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow
INOI Kids Watch Lite — умные детские часы, совместимые с мобильными устройствами на операционных системах Android и iOS. Модель выполнена в ярких цветах, которые понравятся детям. Устройство оснащено камерой и микрофоном, чтобы ребенок мог поддерживать связь с близкими. Смарт-часы получили защиту от пыли и влаги. Мягкий силиконовый ремешок удобно регулируется на запястье.
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Теги товара: Женские умные часы
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
желтый
Цвета браслета/ремешка
желтый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Развернуть
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
128?128
Вибрация
да
Датчики
акселерометр
Навигация, передача данных
GPS, LBS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
450
Страна производитель
Китай
INOI Kids Watch Lite — умные детские часы, совместимые с мобильными устройствами на операционных системах Android и iOS. Модель выполнена в ярких цветах, которые понравятся детям. Устройство оснащено камерой и микрофоном, чтобы ребенок мог поддерживать связь с близкими. Смарт-часы получили защиту от пыли и влаги. Мягкий силиконовый ремешок удобно регулируется на запястье.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
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