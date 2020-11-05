Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 300 TTL-N HSS

Falcon Eyes S-Flash 300 TTL-N HSS – многофункциональная компактная вспышка со светодиодной подсветкой, металлической ножкой и поворотной головкой. Вспышка совместима с системой i-TTL для работы в полностью автоматическом режиме на камерах Nikon. Вспышка поддерживает режимы: автоматический iTTL, ручной М, автоматический режим ведущей/ведомой вспышки, ручной режим ведомой вспышки S1/S2, поддержка режима запуска вспышек с функцией HSS, стробоскоп, LED-подсветка. Надежный и компактный корпус Вес вспышки составляет всего 150 г (без элементов питания), а благодаря компактным размерам вспышка поместится даже в небольшой сумке. Ножка крепления вспышки изготовлена из металла, а фиксатор обеспечивает надежное прикрепление вспышки к башмаку камеры с помощью зажимной пластины и стопорного штифта. Высокая мощность Вспышка S-Flash 300 TTL-N HSS с ведущим числом 32 (м, 105 мм, ISO 100) позволяет осветить объект, находящийся на значительном удалении. Поддержка режима i-TTL Режим i-TTL позволяет камере автоматически управлять мощностью вспышки, в данном режиме происходит измерение отраженного от объекта света во время серии предварительных срабатываний. Вспышка совместима с зеркальными камерами форматов DX и FX. Режим «стробоскоп» RPT Усовершенствованная технология позволяет использовать Falcon Eyes S-Flash 300 TTL-N HSS в режиме стробоскопа - вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке. Высокоточная ручная настройка 8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости. Режимы S1/S2 Данные режимы используются для создания различных световых схем при установке вспышки вне камеры. В режиме S1 вспышка сработает по первому импульсу от ведущей вспышки, в режиме S2 вспышка пропустит предварительный импульс ведущей TTL вспышки и сработает по основному. В этих двух режимах регулировка мощности импульса ведомой вспышки настраивается вручную. Запуск ведомых вспышек с функцией HSS Режим Master HSS позволяет вспышке S-Flash 300 TTL-N HSS дистанционно управлять работой ведомых вспышек поддерживающих режим высокоскоростной синхронизации и экспонировать кадры, снятые с высокой скоростью затвора (с выдержкой короче выдержки синхронизации) в режиме приоритета диафрагмы для съемки портретов с заполняющей вспышкой. Данный режим можно использовать, например, при съемке на улице в дневное время с большим открытием диафрагмы, в таком случае для правильного экспонирования может потребоваться выдержка короче выдержки синхронизации. Синхронизация по передней или задней шторке Возможность синхронизации по передней (первой) или задней (второй) шторке дает возможность экспериментировать и придумывать новые оригинальные кадры. Например, при синхронизации по задней (второй) шторке, когда вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, с помощью длительной выдержки можно создать следующий за объектом световой шлейф. Система креативного освещения Система креативного освещения обеспечивает полный контроль над освещением и позволяет синхронизировать вспышку и фотоаппарат без необходимости использования дополнительных устройств. Управлять вспышкой S-Flash 300 TTL-N HSS можно дистанционно с помощью оптических сигналов в пределах прямой видимости не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, используя технологию i-TTL. S-Flash 300 TTL-N HSS работает в качестве ведомой или ведущей вспышки в системе из нескольких совместимых с системой Nikon вспышек. Функция отключения срабатывания ведущей вспышки поможет исключить ведущую вспышку из участия в экспонировании кадра, чтобы срабатывали только ведомые вспышки. Регулируемая головка Способная наклоняться вверх на 90 и вниз на 7, поворачиваться влево на 60 и вправо на 90, эта вспышка может легко справляется с требованиями к экспозиции для различных сцен. Создавайте мягкое освещение без теней, отражая свет вспышки от стен или потолка. Удобное и легкое управление Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке или через меню камеры (зависит от модели камеры). Встроенная светодиодная подсветка Благодаря встроенной мощной светодиодной подсветке, расположенной рядом с импульсной лампой, вспышку можно использовать для видеосъемки. Высокий индекс CRI обеспечивает точное воспроизведение цвета. Универсальное питание Питание вспышки осуществляется от двух батарей типоразмера AA. Могут использоваться как алкалиновые батареи, так и Ni-Mh аккумуляторы, которые заряжаются от внешнего аккумулятора типа PowerBank или от адаптера 5В 1А с помощью разъема micro-USB на вспышке.