Аккумулятор для вспышек Godox WB300P
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Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%5 120 руб. 9 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391249
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумулятор
Комплектация
аккумулятор, упаковка
Особенности
напряжение 14.4 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х5
Вес, г.
300
Описание товара Аккумулятор для вспышек Godox WB300P
Аккумулятор Godox WB300P для Godox AD300Pro - это источник питания 14,4 В / 2600 мАч для вспышки Godox AD300Pro. Одного заряда аккумулятора хватит примерно на 300 импульсов при полной мощности.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аккумулятор
Комплектация
аккумулятор, упаковка
Особенности
напряжение 14.4 В
Страна производитель
Китай
Аккумулятор Godox WB300P для Godox AD300Pro - это источник питания 14,4 В / 2600 мАч для вспышки Godox AD300Pro. Одного заряда аккумулятора хватит примерно на 300 импульсов при полной мощности.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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