Отвертка аккумуляторная Makita DF001DW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
6
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Зарядное устройство в комплекте
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264845
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
6
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
4.7
Высота, см
5.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х11
Вес, кг.
2
Описание товара Отвертка аккумуляторная Makita DF001DW
Отвертка аккумуляторная MAKITA DF001DW предназначена для закручивания крепежных элементов. Удобная обрезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая крепкий захват. Улучшенный шарнирный механизм позволяет установить инструмент в прямом или пистолетном положении - для удобной работы. В качестве источника питания используется встроенный литий-ионный аккумулятор напряжением 3.6 Вт.
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Бренд
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
6
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Ширина, см
4.7
Высота, см
5.1
Страна производитель
Китай
Отвертка аккумуляторная MAKITA DF001DW предназначена для закручивания крепежных элементов. Удобная обрезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая крепкий захват. Улучшенный шарнирный механизм позволяет установить инструмент в прямом или пистолетном положении - для удобной работы. В качестве источника питания используется встроенный литий-ионный аккумулятор напряжением 3.6 Вт.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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