Аккумуляторная отвёртка HOTO Cordless Screwdriver (красный, QWLSD008)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
В кейсе
да
Макс. крутящий момент
5
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701498
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Характеристики
Бренд
Тип товара
В кейсе
да
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
литий-ионный
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Ширина, см
12.7
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х8
Вес, г.
650
Описание товара Аккумуляторная отвёртка HOTO Cordless Screwdriver (красный, QWLSD008)
Аккумуляторная отвёртка HOTO Cordless Screwdriver (красный, QWLSD008)
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Бренд
Тип товара
В кейсе
да
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
литий-ионный
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Ширина, см
12.7
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная отвёртка HOTO Cordless Screwdriver (красный, QWLSD008)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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