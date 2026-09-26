Какой смартфон с мощным аккумулятором купить в 2017 году: обзор популярных моделей

Производители современных смартфонов постоянно конкурируют друг с другом и улучшают в своих моделях все: камеры, производительность, экран, объем памяти, дизайн. Но слабое место многих, даже самых крутых смартфонов – продолжительность автономной работы. Какой смысл в высокой производительности, если твое устройство с трудом способно проработать целый день без подзарядки? Такое устройство и мобильным назвать сложно...

Облегчить жизнь владельцев смартфонов были призваны портативные зарядные устройства со встроенными аккумуляторами (пауэрбанки). Но во-первых, они достаточно дороги, а во-вторых, не всегда и не везде удобно воспользоваться таким устройством. Поэтому и производители, и пользователи стали уделять внимание повышенной автономности, и на рынок один за одним выходят смартфоны с мощной батареей в разных ценовых категориях.

От чего зависит длительность работы устройства в автономном режиме?

Емкость аккумулятора – главное значение. Чем больше емкость, тем больше энергии он способен отдать на работу смартфона и тем большие нагрузки способен выдерживать. Единица измерения емкости – миллиампер-час (мА*ч). При изучении технических характеристик смартфона следует уделить внимание этой цифре: именно она в большей степени отвечает за то, сколько устройство способно работать без подзарядки; Энергопотребление процессора отвечает за то, сколько энергии требуется смартфону для работы. Даже смартфоны с мощной батареей могут быстро разряжаться из-за своего высокого энергопотребления. Мощный процессор и большой яркий экран будут «есть» много электроэнергии, и даже аккумулятор большой мощности не сможет существенно продлить время его работы. Поэтому производители ищут золотую середину между производительностью и энергоэффективностью, в том числе оптимизируются и операционные системы, чтобы меньше требовать энергии; Режим использования смартфона. Этот показатель зависит уже от конкретного пользователя. Кто-то весь день проводит, общаясь в Интернете, фотографируя и обрабатывая фото, слушая музыку или просматривая фильмы, работая в приложениях или играя в игры на своем устройстве. А кому-то достаточно раз в день проверить почту и позвонить родным. Во втором случае заряда смартфона даже со слабым аккумулятором хватит на весь день, а то и больше. А вот активным пользователям всех функций мобильных устройств стоит купить смартфон с мощным аккумулятором.

Чтобы максимально продлить время работы своего смартфона, изучите его настройки. Во многих моделях есть возможность выставить оптимальные параметры яркости экрана, производительности процессора, которые позволят максимально сэкономить энергию на те процессы, выполнение которых в данный момент не требуется.

Как выбрать смартфон с мощным аккумулятором?

При выборе смартфона следует уделять внимание не только показателю емкости аккумулятора, но и такому важному параметру, как время работы в режиме ожидания. Именно эта цифра показывает, сколько может работать телефон с полным зарядом при отсутствии разговоров и подключения к интернету, с выключенным экраном и звуком.

Некоторые производители указывают в характеристиках к своей модели продолжительность автономной работы в разных режимах: при разговоре, работе в интернете, просмотре видео, прослушивании музыки. Такие данные помогут конкретному пользователю понять, насколько быстро будет разряжаться смартфон при привычном режиме использования.

Какой смартфон с мощным аккумулятором купить в 2017 году?

Сегодня все известные мировые бренды выводят на рынок все больше моделей с ёмкими аккумуляторами и долгим временем работы без подзарядки, радуя своих покупателей не только новыми возможностями, но и комфортным режимом использования своего гаджета.

Мы предлагаем вашему вниманию как недорогие смартфоны с мощным аккумулятором, на которые стоит обратить внимание в 2017 году, так и модели премиум-сегмента. Эти аппараты пользуются заслуженным спросом благодаря оптимальному соотношению цена-качество и наличию всех характеристик, необходимых современному мобильному устройству.

Смартфон Asus ZenFone 3 Max ZC520TL 16Gb

Емкость аккумулятора смартфона Asus ZenFone 3 Max ZC520TL 16Gb – 4100 мА*ч. Производитель смело заявляет, что пользоваться устройством можно с раннего утра и до поздней ночи, несмотря на высокопроизводительный процессор и большой 5,2-дюймовый экран.

Время работы:

в режиме ожидания – до 30 дней;

в режиме разговоров – до 20 часов;

при просмотре веб-сайтов – до 18 часов;

при прослушивании музыки – до 87 часов.

Большая емкость аккумулятора позволяет использовать его даже в качестве мобильной зарядки для любых других гаджетов. А новейшие энергосберегающие технологии позволили увеличивать время автономной работы смартфона при заряде 10% до 36 часов: это поможет даже в форс-мажорных обстоятельствах не остаться без связи!

Смартфон ZTE Blade X3

Смартфон ZTE Blade X3 - одна из самых доступных по цене моделей с емким аккумулятором – 4000 мА*ч. Оптимальный выбор для тех, кто не гонится за «крутыми» телефонами, а хочет максимально долго оставаться на связи с простым и надежным аппаратом.

Время работы:

в режиме ожидания – 320 часов;

в режиме разговора – 9 часов.

По отзывам пользователей смартфон работает в режиме активной эксплуатации не менее 1,5 суток. Можно спокойно в течение дня играть в игры, «зависать» в интернете, слушать музыку или смотреть фильмы, и не бояться к вечеру остаться без телефона.

Смартфон Highscreen Boost 3 SE Pro Black

Основное преимущество смартфона Highscreen Boost 3 SE Pro Black российской разработки – фирменная технология Dual Power. Это значит, что в комплекте к нему идут не один, а целых два аккумулятора: один на 3100 мА*ч, а второй на целых 6900!

Аккумуляторы съемные и легко меняются вместе с панелью. В зависимости от интенсивности использования смартфона можно выбирать более компактный вариант задней крышки с аккумулятором небольшой емкости или более габаритный, но который прослужит не один день без подзарядки. Аппарат поддерживает возможность быстрой зарядки: не придется проводить долгое время, будучи привязанным к розетке.

Время работы маленького аккумулятора в режиме обычного использования – около суток, а большой без труда выдерживает двое-трое суток. В режиме непрерывного просмотра видео он разряжается за 19 часов. Такие рекордные показатели стоят того, чтобы пожертвовать изящностью аппарата!

Вопреки сложившимся стереотипам, современный «навороченный» смартфон может работать долго! Выбирайте аппарат с самыми лучшими для вас характеристиками и больше не беспокойтесь о том, что он разрядится в самый неподходящий момент.