Обзоры и сравнения товаров
Новые видеокарты 50-серии: всё о версиях Super
Видеокарты Nvidia 50 серии вызвали ажиотаж в технологическом сообществе. Компания представила флагманские видеоадаптеры в начале 2025 года, но о полноценном запуске всей линейки ходит множество ...
Обзор линейки Xiaomi 17
Компания Xiaomi — ведущий китайский производитель смартфонов, которые сочетают инновации, высокое качество и доступность. С выходом новой линейки мировой бренд подтвердил свою приверженност ...
Samsung отмечена многочисленными наградами на iF Design Awards 2022
Samsung Electronic получила 71 награду в девяти номинациях на престижном международном конкурсе International Forum (iF) Design Award 2022. В частности, компании присудили три «золота» ...
Товары для зимнего спорта
Как пелось в одной песенке "Здоровьем не обижен, Давай вставай на лыжи"! И действительно зима - благодатное время года для активного времяпрепровождения на природе всей семьёй. Сегодня ...
Выбираем клавишные инструменты
Когда человек решает купить клавишные инструменты , перед ним возникает вопрос, что выбрать синтезаторы , цифровые пианино или цифровые рояли. Чтобы получить ответ на этот вопрос, надо ...
Отличия гитары, гиталеле и укулеле
Гитара - один из самых популярных струнных инструментов. Её выбирают как взрослые, так и дети, как профессионалльные музыканты, так и любители. Вечера у костра, задушевные компании на кухне не о ...
Обзор новинок от Samsung
Z Fold3 Премиальное устройство высшего уровня, впервые в мире с поддержкой S Pen, с безупречным качеством складного механизма 3-го поколения. Дизайн и инновации - Безграничный основной экр ...
Домашние массажёры
Домашние массажеры для глаз, шеи, тела и ног После долгого дня непременно хочется снять стресс и усталость в теле, а по салонам красоты и профессиональным массажистам на неделе не находишься и д ...
Автохолодильник в дорогу!
В любое время года: и зимой, и летом сумка-холодильник будет незаменима для людей, которые следят за свежестью продуктов и заботятся о правильном питании. Собираетесь ли вы в магазин, планируете ...
Машинка для стрижки волос - ваш личный парикмахер!
Эта машинка для стрижки волос принадлежит российскому бренду Polaris, но производится данная модель в Китае. Практически любую мужскую прическу можно сделать в домашних условиях без похода по салонам ...
Недорогие, но хорошие планшеты 2017 года: обзор востребованных моделей
Буквально несколько лет назад планшетный компьютер был скорее развлекательным устройством для игр, серфинга и несложных задач. Его преимущества – компактность, сенсорное управление и возможность ...
Какой смартфон с мощным аккумулятором купить в 2017 году: обзор популярных моделей
Производители современных смартфонов постоянно конкурируют друг с другом и улучшают в своих моделях все: камеры, производительность, экран, объем памяти, дизайн. Но слабое место многих, даже самых кру ...
Обзор смартфона Asus ZenFone 3 Max
Известный тайваньский производитель Asus представил новую линейку смартфонов – ZenFone 3. Семейство ZenFone по праву завоевало популярность среди ценителей качественной техники с современными фу ...
Arnica Bora 7000 Premium: обзор пылесоса с аквафильтром
Можно ли полюбить уборку? На самом деле - да! Главное – выбрать профессиональную и надежную технику в качестве помощника. Пылесос Bora 7000 Premium от турецкого бренда Arnica – именно така ...
Обзор сварочных аппаратов Ресанта: популярные модели САИ 190К, САИ 190, САИ 190 ПН, САИ 160К, САИ 220
В наше время для получения неразрывного соединения различных металлических деталей по-прежнему широко используется сваривание с применением специального аппарата. На рынке можно найти очень много моде ...
Обзор смарт-часов Samsung Gear S3: Frontier и Classic версии
Привет всем любителям самых умных и самых современных гаджетов, призванных облегчить и украсить нашу жизнь! Сегодня поговорим об умных часах. А если конкретнее – о двух детищах корпорации Samsun ...
Экшн-камеры EGO Hero 1 и EGO Jump: обзор и сравнение
Экшн-камера - то, без чего не обойтись любителю экстремальных приключений! Снимать свои трюки в воде и в воздухе, на бешеной скорости и в самых непредсказуемых ситуациях - с такой задачей ...
Обзор 5 недорогих детских прогулочных колясок
Прогулочные коляски – транспорт, без которого сложно обойтись родителям детей до 3 лет. В этом возрасте малыш еще не готов к длительным пешим прогулкам, а носить его на руках уже тяжело. Но част ...
Удивительные стороны Huawei Watch, или чего мы еще не знали об «умных» часах
Достоинство и стиль классических часов премиум-класса с качествами личного помощника. Эргономика дизайна Huawei Watch Active подчеркнута эффектной упаковкой из толстостенных матово-черных кор ...
Планшет премиум-класса Nexus 9
Планшет премиум-класса Nexus 9 Уже сейчас вы можете оформить заказ на планшет премиум-класса Nexus 9. Планшет совмещает современные технологии и зарекомендовавший себя дизайн HTC с возможностями пос ...
Металлический планшет-трансформер
Lenovo YOGA Tablet 2 Технические характеристики Связь: Wi-Fi + 4G LTE ОС: Android 4.4 KitKat Экран: 8\", Full HD (1920 х 1200), 283 ppi, IPS 16М цветов. Smart Display Камера: 8 Мп (до 3264 x 24 ...
Идол в мире смартфонов
Когда-то, французская телекоммуникационная компания Alcatel, кроме профессионального телекоммуникационного оборудования – коммутаторов и систем передачи данных, производила недорогие и достаточн ...
Идеальный инструмент для фотографов, уделяющих особое внимание детализации
Давно уже прошел ажиотаж, созданный появлением данной модели на рынке цифровых зеркальных фотоаппаратов. Тем не менее, nikon d800e был и остается, пока еще, одной из лучших зеркальных фотокамер для оп ...
Обзор универсального объектива с фиксированным фокусным расстоянием - Sony 35mm f|1.8 (SEL35F18)
Обозреваемый далее «фикс» — объектив с неизменным фокусным расстоянием в 35 мм, предназначен для беззеркальных фотоаппаратов Сони. Вообще, Sony производит несколько объективов с Ф.Р. ...
Подробный обзор планшета Asus nexus 7
Выпуском обновленной версии семидюймового планшета Nexus 7, компания Asus окончательно развеяла сомнения тех, кто не знал, нужен ли им планшет вообще. При вполне демократичной цене, данная модель, по ...
Nikon D7100 - цена, которую просят за фотоаппарат, совершенно оправдана!
Сегодня, перед теми, кто желает серьезно заняться фотографией, в первый момент может встать только лишь одна проблема – проблема выбора фотоаппарата. Но в данном обзоре не будет подробного описа ...
Canon 650D - обзор фотоаппарата
Когда-то, в конце прошлого века, японская компания Canon выпустила цифровой зеркальный фотоаппарат Canon 650… Спустя четверть века, японская компания Canon снова выпускает зеркальный фотоаппара ...
Зеркальная фотокамера Nikon D5200
В конце 2012 года, компания Nikon выпустила обновленную версию зеркальной фотокамеры для начинающих пользователей – Nikon D5200 kit, которая пришла на смену предыдущей модели в этой линейке, Nik ...
Фотоаппарат Canon IXUS 240 HS
Удачное дополнение к дамской сумочке. Серия фотоаппаратов Ixus стала, в определенной мере, классикой компактных цифровых фотоаппаратов Canon. Это – качественные, миниатюрные фотокамеры, обладаю ...
Sony Cyber-shot DSC-HX20
Представляем вашему вниманию удивительного «малыша» - компактную ультразум фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-HX20. Любого, кто возьмет в руки этот фотоаппарат, в первую очередь удивит то, что ...
Sony Cyber-shot DSC-H100 - отличный вариант для путешесвтий!
В современной цифровой фотографии есть такое понятие – трэвел-зум. Так обозначаются универсальные, в определенной мере, объективы, покрывающие широкий диапазон фокусных расстояний и позволяющие ...
Sony Cyber-shot DSC-W710
В последнее время, микропроцессорная техника развивается бешеными темпами, что повлекло за собой удешевление всех, без исключения, устройств, где она применяется. Как следствие, большинство рядовых по ...
Canon PowerShot SX150 IS
Пополнение в когорте компактных ультразумов - Canon PowerShot SX150, отличается миниатюрными размерами самой камеры (но не объектива!) и эффективной оптической системой стабилизации изображения. Благ ...
Обзор фотоаппарата Canon PowerShot G15
Если вы любите фотографировать и хотите делать это как настоящий профессионал, то фотоаппарат Canon PowerShot G15 –это именно то, что вам нужно. Эта серия фотоаппаратов ведет свою историю с 2000 ...
Sony Cyber-shot DSC-RX1
Sony Cyber-shot DSC-RX1 – это самая первая в мире маленькая фотокамера, у которой зафиксирован объектив. Этот фотоаппарат появился на свет в сентябре 2012 года. В фотокамере уст ...
Фотокамера Nikon D600
Для желающих приобрести такую фототехнику желательно пополнить свой теоретический багаж знаний по фототехнике и фотоделу. Сейчас для этого нет никаких препятствий. Огромные возможности для этого ...
Canon EOS 5D Mark II – уникальные снимки и великолепное качество!
Зеркальная фотоаппарат Canon EOS 5D является профессиональной моделью, которая обладает функцией записи видео с очень высокой четкостью. Снимки благодаря этому устройству отличаются высокой четк ...
Обзор фотокамеры Sony Alpha NEX-5R
Во время международной выставки "IFA 2012", которая сейчас проходит в Берлине, всем известная компания SONY представила своим клиентам новую, довольно компактную версию беззеркальной цифрово ...
Зеркальная камера Nikon D7000
Японская корпорация Nikon не перестает приятно удивлять любителей качественной профессиональной ( да и не только профессиональной) фототехники. В интернете все больше и больше отзывов в пользу Nikon & ...
Зеркальный фотоаппарат CANON EOS 600D
Зеркальная фотокамера Canon EOS 600D является полупрофессиональной моделью, которая создана специально для начинающих фотографов, и обладающая функцией записи видео с очень высокой четкостью. Дл ...
Зеркальный фотоаппарат Nikon D3100
Основными характеристиками фотокамеры Nikon D3100 являются: 14 Мп матрица, снимающая в формате APS-C; 11-точечный автофокус, с функцией 3D-слежения; в режиме серийной съемки возможность делать 3 кадра ...
Зеркальная камера Nikon D90
В августе 2008 компания Nikon представила одну из самых популярных на сегодняшний день моделей цифровых «зеркалок». Зеркальная камера D 90 пришла на замену D 80 c грандиозным успехом. Купи ...
Фотоаппарат Canon EOS-1D X
Фотоаппарат Canon EOS 1D X – это цифровая зеркальная фотокамера, которая относится к серии 1D семейства EOS. Данный фотоаппарат является продуктом компании «Кэнон». Был представлен о ...
Портретный объектив - съёмки с большими возможностями
Объективы, имеющие постоянное фокусное расстояние (в диапазоне 50 – 200 миллиметров) специалисты относят к портретным объективам (их ещё называют фиксы). В портретной съёмке крайне нежелательны ...
Цифровые компактные фотокамеры Canon.
В каждой цифровой камере Canon используются инновационные технологии и оптика, основанные на более чем 70-летнем опыте, что гарантирует прекрасный результат в любое время. Компактные цифровые камеры ...
Nikon D5000 - превосходная производительность и потрясающее качество!
Всего один снимок — и вы уверены в результатах! Благодаря инновационным и усовершенствованным разработкам компания Nikon ассоциируется с превосходной фотосъемкой. Быстрая система обработки изобр ...
Телевизоры Izumi
В переводе с японского “izumi” означает «источник». Создатели продукции IZUMI стремились передать глубокий смысл значения слова «источник». IZUMI – ист ...
Вспышка Canon Speedlite 580EX II – повышенная надёжность
Вспышка Speedlite 580EX II подсоединяется к фотокамере EOS-1D Mark III и может использоваться в любых погодных условиях. Кроме того, управлять работой этой вспышки можно с помощью меню фотокамеры. В с ...
Canon EOS 500D Kit 18-55 IS
Малогабаритная и простая зеркальная комната любительского класса с 15-мегапиксельным детектором, светочувствительностью по ISO 12800, 3-дюймовым ЖК-экраном и функцией HD-видеосъемки. ...
Лучшие видеорегистраторы до 3000 рублей - какую модель выбрать и купить?
Автомобильный видеорегистратор – незаменимый для каждого водителя прибор, который ведет регулярную запись всего происходящего в поле своего обзора. Наличие подобной техники позволит ...