Советы по выбору
Люстры в гостиную
Гостиная – это многофункциональное место. Поэтому осветительные приборы здесь должны выполнять не только свою прямую роль – обеспечивать необходимый уровень освещения, но также создавать а ...
Топ-5 Рейтинга Рунета. Спасибо за признание
По итогам народного голосования онлайн-гипермаркет КотоФото в 2018 году занял второе место в номинации «Интернет-магазины» с рейтингом 4,7 балла. Схема голосования: посетитель в рамках спе ...
Люстры в детскую
Все любящие родители хотят сделать жизнь своего малыша яркой и красочной. И обустройство его комнаты в этом плане должно занимать не последнее место. От того, какое освещение вы выберете, какие устано ...
Как выбрать самокат: для взрослого, для ребенка, трюковый
Как сделать правильный выбор при покупке самоката Для больших и маленьких по возрасту и по росту, с тремя колесами для малютки-райдера, городские для начинающего, механические, электрические, мото-са ...
Ударная дрель или перфоратор: делаем правильный выбор
Разбираемся, подойдёт ли ударная дрель для бетонных стен (конечно, нет, но есть исключение) и как выбрать перфоратор, если требуется проведение работ в разных условиях: домашний ремонт, промышленность ...
Зеркалка или беззеркалка: как сделать выбор
Кроп, брекетинг, ISO, цифровой стаб и другие пока незнакомые начинающему фотографу слова не помогут найти достойный зеркальный фотоаппарат или его современное альтер-эго, беззеркальную камеру. ...
Массажеры для тела: как выбрать и какие лучше?
Массаж — способ, благодаря которому быстро и легко удаётся компенсировать одну из основных проблем современного человечества. Ведь нехватка движения стала причиной того, что опорно-двигате ...
Как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы: инструкция
Скандинавская ходьба с палками, которая также известна как финская, нордическая или северная - это одна из разновидностей физической культуры, в настоящее время получившая широкое распространение и до ...
Какой смартфон купить ребенку?
Технический прогресс идет вперед семимильными шагами, и уже даже маленьким детям нужно все больше и больше техники, чтобы идти в ногу со временем и жить полноценной жизнью. К школьному возрасту каждом ...
Какой настоящий фотоаппарат купить ребенку?
Современные дети знакомы с фотоаппаратами с самого раннего возраста, когда родители запечатлевают важные и забавные моменты их жизни: первое купание, первая ложечка, первые шаги, первый кулич в песочн ...
Как выбрать портретный объектив?
Съемка портрета – один из жанров фотографии. Создание качественных снимков данного формата – целое искусство, требующее наличия опыта, знаний и правильного выбора оборудования, среди котор ...
Смартфоны с хорошей камерой: рейтинг 2017 года от КотоФото
Научный прогресс не стоит на месте, постоянно появляются новые устройства, которые делают нашу жизнь более комфортной, позволяют реализовать множество возможностей. Одним из таких устройств являются с ...
Какие очки или шлем виртуальной реальности выбрать: оптимальные модели 2017 года
Виртуальная реальность, или VR – новое слово в сфере электронных технологий и развлечений. Это такое место, куда человек может погрузиться целиком и полностью, ощутив себя частью того, иного мир ...
Как выбрать автомобильный видеорегистратор: подробное руководство
Для чего нужен видеорегистратор? Возможность возникновения самых различных ситуаций на дороге делает приобретение автомобильного видеорегистратора абсолютно необходимым. Этот прибор позволяет ...
Как правильно выбрать туристическую палатку?
Если вы собираетесь в поход или просто планируете отдохнуть на природе за городом, то без палатки не обойтись. Но для того, чтобы приобрести туристическую палатку, которая будет соответствовать вашим ...
Экшн-камеры: как и какую выбрать?
Без экшн-камеры сегодня не обойтись ни одному любителю экстремального спорта, активному путешественнику и всем тем, кто идет в ногу со временем. Что же представляет собой этот новомодный девайс и как ...
Как правильно выбрать детское автокресло: подробная инструкция
Долгое пребывание в автомобиле во время поездки может спровоцировать развитие ортопедических нарушений у ребенка. Чтобы избежать этих патологий, необходимо внимательно относиться к комфорту малыша во ...
Как правильно выбрать ингалятор для домашнего использования?
Ингаляционная терапия показывает хорошую эффективность при лечении заболеваний дыхательной системы. Для её проведения потребуется специальное устройство – ингалятор, он преобразует жидкость в ми ...
Спортивный интерес. Как выбрать эхолот для рыбалки
Когда первый морепроходец опустил в воду шест, что бы измерить глубину, изобретение эхолота стало лишь вопросом времени. Логическим завершением, а лучше – промежуточным звеном, череды инженерных ...
Как выбрать прогулочную коляску для ребенка: подробное руководство
Как выбрать детскую прогулочную коляску? Этот вопрос волнует всех родителей, чьим детям от 4-6 месяцев до 3-4 лет. Именно в этом возрасте малышу и его родителям нужна удобная, надежная и легкая прогул ...
Какой цифровой фотоаппарат выбрать?
Если вы встали перед выбором цифрового фотоаппарата , то обратите свой взор на продукцию, выпускаемую известнейшей компанией Canon. По какой причине именно на данного производителя? Все очень просто. ...
Выбор зеркального цифрового фотоаппарата
Зеркальный фотоаппарат или «мыльница»? Любой фотоаппарат приобретается для определенных целей, которые перед собой ставит фотограф. Получить хорошие снимки можно как «мыльнице ...
Как выбрать цифровой фотоаппарат
На сегодняшний день рынок предлагает множество различных фотокамер, причем стоимость их составляет от 3000 рублей и до… Как выбрать аппарат, который нужен именно Вам? Необходимо разобрать ...