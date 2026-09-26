Как правильно выбрать туристическую палатку?

Если вы собираетесь в поход или просто планируете отдохнуть на природе за городом, то без палатки не обойтись. Но для того, чтобы приобрести туристическую палатку, которая будет соответствовать вашим задачам и требованиям, необходимо учитывать целый ряд параметров.

Виды туристических палаток

Прежде всего следует учитывать тот факт, что виды палаток отличаются по функциональному предназначению:

для проживания и/или временного размещения (наиболее широкий класс);

приготовления еды (кухни);

специальных нужд (с рабочим модулем);

санитарно-гигиенического назначения (душ, туалет, баня, например, Maverick Sauna, Nova Tour походная N).

Остановимся более подробно на палатках для проживания и временного размещения как самом большом классе.

Палатки, предназначенные для проживания и временного размещения

Условно все модели для временного размещения и проживания подразделяются на три большие группы:

Camping, кемпинговые;

Outdoor, Adventure, туристические (они же трекинговые);

Expedition, Extreme, штурмовые (они же экстремальные).

Более подробно о каждой группе ниже.

Важные параметры выбора: сезонность

Перед тем как купить туристическую палатку, необходимо учитывать целый ряд параметров. Выделим основные.

Начнем с сезонности. Всего выделяют три вида палаток:

Летние, включая шатры и пляжные тенты, такие как Trek Planet Caribbean Beach или Malibu Beach. Это легкие конструкции для теплой или жаркой погоды, отличаются прекрасной вентиляцией, простым монтажом и демонтажем, но плохо выдерживают ветровые нагрузки, осадки и не предназначены для прохладной погоды;

Трехсезонные (весна, лето, осень), это самый распространенный вид. Они устойчивы к осадкам, ветровой нагрузке, низким температурам, недостатки зависят напрямую от выбранной модели;

Всесезонные (они же зимние), к ним относится, например, Maverick 4 Season. Главные преимущества – возможность использования в любое время года, устойчивость к осадкам, ветровым нагрузкам, низким и отрицательным температурам, но такие палатки тяжелые и, как правило, сложной конструкции.

Особенности конструкции

Следующий важный критерий – тип конструкции. Условно все виды палаток можно разделить на:

Бескаркасные (каркас отсутствует, конструкция устанавливается при помощи растяжек и закрепляется на колышках). К данному виду относятся тенты (Nova Tour 3*3 N и другие), палатки без боковых сторон и классической схемы. Они очень простые конструктивно, но сложные в установке;

Каркасные. У них тент натягивается на каркас, например, Ecos Kasos. Главные преимущества – быстрая установка, практичность, устойчивость к ветру и осадкам, недостатки – более высокая стоимость и сложность конструкции.

Следующий важный момент – геометрия, выделим несколько видов:

Домики (двухскатные), «классика жанра», например, Ecos Рыбак 2, могут быть как бескаркасными (традиционные), так и с каркасом;

Шатровые, например, Maverick Cosmos Small. К ним также относятся полусферы, например, Trek Planet Lite Dome, такие палатки состоят из ряда дуг, которые перекрещиваются между собой, образуя купол. Такая конструкция позволяет выдерживать значительные ветровые нагрузки, влагоустойчивы, недостатки зависят от конкретной модели;

полубочки, главное отличие в том, что дуги располагаются параллельно друг другу и не пересекаются, например, Greenell Килкенни 5 V2, Maverick Rover. Главный плюс – комфортность, минус – незначительная устойчивость к ветровым нагрузкам.

Следующее на чем остановим внимание – количество слоев. Виды палаток по количеству слоев:

однослойные, с небольшой массой, невысокой стоимостью, но с вероятностью образования конденсата и небольшим уровнем комфорта;

двухслойные, первый слой внутренний «дышащий», второй – наружный водонепроницаемый тент, между слоями есть прослойка в 100-150 мм. Плюсы – комфортность, минусы – сложный монтаж, большой вес и цена выше.

Отметим то, что на рынке представлены однослойные палатки, которые не уступают двухслойным, так как изготовлены из современных материалов с особыми свойствами, таких как Gore-Tex, но цена на них очень высокая.

И последний момент – вариант установки. Виды палаток по месту установки стоек:

с внешними стойками, они продеваются в специальные отверстия, расположенные в тенте, конструкция достаточно устойчивая, но сложная в установке, особенно зимой;

с внутренними стойками, на которые натягивается тент, в ряде моделей дуги могут затягиваться в специальные кармашки, такие палатки очень быстро устанавливаются, но менее устойчивы, желательно использовать растяжки.

По способу установки палатки могут быть ручными, это классический вариант, и автоматическими, как правило, надо потянуть за шнур, чтобы раскрыть конструкцию и поставить пару колышков.

Теперь нам осталось рассмотреть материалы, из которых изготавливаются палатки.

Определяемся с материалами

Для изготовления палаток используется огромное количество материалов. Это тема для отдельной статьи. Но основные виды палаток в большинстве своем изготавливаются из:

полиамидов (нейлон), прочные, недорогие, устойчивы к стиранию и легкие, но растягиваются при намокании и не устойчивы к солнечному свету;

полиэфиров (полиэстер), прочные, устойчивы к влаге, но стоят дороже.

Дно палаток зачастую изготавливают из тарпаулинга (армированного полиэтилена). Важно. Обращайте также внимание на:

технологию плетения нитей, основные Taffeta (Тафта), Oxford (Оксфорд), Rip Stop (R/S, Рип-стоп);

плотность плетения (измеряется в тексах, Т);

толщину нити в миллиметрах (D);

тип пропитки, самые распространенные полиуретановая (доступная по цене, но не долговечная) и силиконовая (долговечнее, но дороже).

И последнее – материал дуг, которые являются основой любой палатки. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы:

фиберглас на основе стекловолокна эпоксидных смол, преимущества – невысокая стоимость, высокая степень прочности и упругости, нет остаточной деформации. Недостатки – большой вес, не ремонтопригодность, низкая долговечность;

дюрапол – стекловолокно, соединенное синтетической смолой, плюсы и минусы как у фибергласса, но материал еще прочнее и надежнее;

алюминий, алюминиевые сплавы, преимущества – долговечность, устойчивость к перепаду температур и ремонтопригодность, недостатки – наличие остаточной деформации и высокая цена;

сталь, преимущества – долговечность и прочность, недостатки – большой вес, поэтому используются такие дуги, как правило, в кемпинговых палатках.

Определяемся с размерами палатки

Главные параметры любой палатки – вместимость и длина. С длиной понятно. Она рассчитывается исходя из ширины туристического коврика, он называется карематом, его стандартная ширина 600 мм (уменьшенные до 500 мм и увеличенные до 750 мм). Сколько карематов поместится в палатку, такова ее вместимость.

Если остается немного места, то ставят знак . Например, 2 говорит о том, что в палатку поместилось два каремата для двух человек и осталось место для ребенка или вещей. Отметим, что чем больше вместимость – тем тяжелее палатка.

Как выбрать кемпинговую палатку?

Основной критерий выбора кемпинговой модификации – комфортность проживания или временного размещения. Её не носят на себе, а перевозят на автомашине, поэтому вес не важен. По геометрии такие палатки -полубочки с двумя слоями, трехсезонные, например, Maverick Galaxy. Дуги лучше выбирать алюминиевые или стальные. Вместимость выбирайте исходя из состава группы.

Так как это палатки для длительного размещения, то выбирайте модели с дополнительными элементами, например, тамбур, противомоскитные сетки и вентиляционные клапаны лишними не будут. Всё остальное зависит от финансов.

Как выбрать палатку для зимней рыбалки ?

Такая палатка палатка должна быть обязательно всесезонной и двухслойной, желательно с вентиляцией, если предполагается установка печки или примуса. Многое зависит от того – это однодневная рыбалка или на несколько дней, что предполагает ночлег. Конструкцию лучше выбирать с внутренними дугами, например, Nova Tour Куб. Установка может быть ручной, если есть деньги, то можно выбрать и модель с автоматической установкой.

Как выбрать палатку для отдыха на природе?

Для того, чтобы правильно выбрать палатку для отдыха на природе, необходимо учитывать, как будете добираться до места отдыха, какой там климат и география, сезон и сколько продлится отдых. Например, для выезда на природу в солнечную погоду летом на лесную полянку достаточно тента или шатра. А если прохладно, высокогорье, то нужна полноценная палатка.

Выбор палатки для похода

Выбор палатки для туристического похода во многом зависит от его вида. Если это путешествие на автомобиле, то важен комфорт. Для пешего похода учитывайте где он проходит и в каких условиях, на какое расстояние. В этом случае важен вес палатки. Особенно в горах, где лучше использовать легкую штурмовую палатку. Для путешествий по лесу можно купить туристическую, трекинговую палатку.

Выбор палатки для семейного отдыха

Семейный отдых предполагает выезд на природу с детьми летом, без экстрима и сложных условий. Отличным вариантом будет кемпинговая палатка. Учитывайте комфортность проживания, дополнительные функции и потребности детей.

Обзор популярных моделей туристических палаток

Среди популярных моделей палаток, которые пользуются спросом, отметим:

Maverick Rover, трекинговая (туристическая), с внешним каркасом, четырехместная, с дугами из стеклопластика. Она собирается вручную, но с быстровозводимым каркасом Rapidex Quick Erect System, монтаж выполняется за минуту. Палатка имеет тамбур, два выхода, высокая (175 см), противомоскитная сетка и ветро/водозащитные шторки, юбки в наличии;

Trek Planet Lite Dome 2, бюджетная трекинговая (туристическая), двухместная, однослойная, ручная, с небольшим весом. Подойдет для велотуризма, прогулок одного дня и однодневных выездов на природу. Тент выполнен из полиэстера (водостойкость 1000 мм), дуги из стеклопластика, противомоскитная сетка, вентиляция;

Ecos Kasos 2, трекинговая (туристическая), четырехместная, автоматическая. Дуги выполнены их фибергласса, двухслойная, тент из полиэстера (Taffeta), дополнительно предусмотрены подвесная полка, антимоскитная сетка, водостойкость 3000 мм.

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