Как выбрать портретный объектив?

Съемка портрета – один из жанров фотографии. Создание качественных снимков данного формата – целое искусство, требующее наличия опыта, знаний и правильного выбора оборудования, среди которого важное место занимает объектив. Важно выбрать портретник таким образом, чтобы он соответствовал:

индивидуальным предпочтениям;

финансовым возможностям;

условиям проведения съемки;

поставленным задачам (документальный или художественный фотопортрет) и стилю (классический, ретро, модерн, чёрно-белое фото, ретушь или другой).

Поэтому внимание нужно уделять нескольким основным нюансам

Типы объективов для портретной съемки

Для того, чтобы понять, какой объектив выбрать для портретной съемки, необходимо учитывать фокусное расстояние и ряд других параметров. В принципе фотосъемку образа человека можно вести любым объективом, но каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, технические возможности.

Условно отметим три большие группы. Объектив для портретной съемки может быть:

штатным (стандартным);

широкоугольным;

телеобъективами (отдельно отметим короткие телеобъективы и длиннофокусные телефотообъективы).

Остановимся на них более подробно. Самый простой объектив для портретной съемки – стандартный. Это модели с фокусным расстоянием от 50 мм в фулфрейме или 35 мм в формате APS-C и 25 мм в формате Micro 4/3, их еще называют «полтосами» или «полтинниками». Для начального уровня, когда опыта еще не хватает, это вполне приемлемый вариант, который позволяет делать полноростовые и поколенные портреты, а вот крупноплановые будут с дисторсией (один из видов оптического геометрического искажения картинки).

Широкоугольный объектив используется, когда необходимо сделать полноростовой портрет и желательно не только с акцентом на образ человека, но и на окружающую обстановку, с целью передать атмосферу события и рассказать историю снимка, это целое искусство. Такие объективы больше подходят для профессионалов, имеют фокусное расстояние от 10 до 28 мм (не больше 35 мм).

Следующий объектив по праву называют портретным. Это короткие телеобъективы с фокусным расстоянием от 65 мм до 135 мм. Именно фокусное расстояние в 85 мм считается оптимальным для портретной съемки. При помощи таких моделей можно снимать практически любые разновидности снимков, в том числе крупноплановые, погрудные, поколенные и полноростовые. Несомненно, это лучший портретный объектив среди всех.

И последний класс – это телевики, телефотообъективы, очень сложные при использовании в портретной съемке. Ими пользуются фоторепортеры, фотографы для модельной съемки. Для их грамотного применения нужны и знания, и опыт. Фокусное расстояние у них свыше 135 мм. Их применяют по ряду причин, прежде всего, благодаря плотной перспективе и хорошему «боке» (размытости заднего плана), что позволяет отделить образ человека от заднего фона, акцентировав на нем все внимание. Но такой вид объективов самый сложный, дорогой и тяжелый.

Конструктивные особенности

С типами объективов разобрались, но не все так однозначно. На рынке представлено две большие группы моделей, которые могут использоваться для портретной съемки:

устройства с постоянным фокусным расстоянием, их еще называют фикс-объективами или фиксами;

модели в с переменным фокусным расстоянием, их принято называть зумами (Zoom).

В портретной съемке чаще всего используются именно фиксы – это оптимальный вариант, прежде всего, из-за светосилы (максимально широкой диафрагмы), что позволяет получать более выразительные и яркие портретные снимки, широко использовать художественные эффекты и вести съемку в условиях недостаточной освещенности. Главное преимущество зумов – их универсальность. Выбор между зумом и фиксом – вопрос личных предпочтений. Съемка портрета возможна и зумом, и фиксом, хотя многие фотографы считают, что при наличии возможности лучше все-таки использовать модели с постоянным фокусным расстоянием.

Основные параметры

При выборе объектива для портретной съемки очень важным параметром является фокусное расстояние (расстояние от оптического центра объектива до поверхности, на которую проецируется картинка, то есть до светочувствительной матрицы фотоаппарата).

Если не оперировать сложными научными физическими терминами, то все зависит от вида портрета:

85 мм – короткие телевики - это универсальный вариант, который может с успехом использоваться практически для любого вида портретной съемки;

135 мм – длиннофокусники лучше применять для создания крупноплановых портретных снимков;

50 мм – «полтосы» подходят для полуростовых и погрудных снимков;

28 мм – широкоугольники отлично подходят для полноростовой съемки.

Ориентируйтесь на данные значения, а в остальном все зависит от навыков и умений, опыта в портретной фотографии.

Что такое кроп-фактор и почему он важен?

И еще один важный момент, который влияет на фокусное расстояние. Матрицы в фотоаппаратах используются двух основных типов:

полноформатные, их еще называют фулфреймами;

с кроп-матрицей меньшей площади, их еще называют кропнутыми.

Во втором случае при расчете фокусного расстояния учитывается так называемый кроп-фактор, который увеличивает фокусное расстояние. Например, обычный «полтинник» с фокусным расстоянием в 50 мм может стать в ряде случаев аналогом полноформатной камеры с фокусным расстоянием 85 мм.

При покупке также необходимо:

учитывать наличие или отсутствие автофокуса (автоматической фокусировки);

важным параметром также является светосила. Это степень освещенности отображаемого на матрице изображения, отношение эффективного диаметра отверстия диафрагмы непосредственно к фокусному расстоянию объектива, маркируется индексом f. Чем больше светосила, тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата, что позволяет вести съемку в условиях недостаточной освещенности.

А для опытных фотографов уже будут важны и такие не совсем приятные моменты как сферическая аберрация, астигматизм, виньетирование, дисторсия (оптические искажения), с которыми надо бороться.

Учитывая данные параметры можно выбрать модель портретного объектива под себя. В интернет-магазине КотоФото представлен широкий ассортимент портретных объективов как для любителей, так и для профессионалов. Остановимся кратко на некоторых моделях Canon и Nikon, как наиболее распространенных брендов.

Какой портретный объектив выбрать для Canon

Объективов для портретной съемки компания Canon выпускает очень много, поэтому можно подобрать модели как для новичков, любителей, так и для профессионалов, остановимся на некоторых типах объективов:

Canon EF 70-200mm f 2.8L IS II USM – несомненно, лучший профессиональный объектив от этого производителя на полный кадр с большой светосилой, что позволяет использовать его для портретной съемки, со стабилизатором, быстрой автофокусировкой, мягким и приятным «боке»;

Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM – еще один профессиональный объектив, очень популярный, но уже без стабилизатора;

Canon EF 85mm f/1.2L II USM – легендарный объектив, обновленный в 2006 году, с уникальной для фокусного расстояния в 85 мм светосилой f/1.2., с минимальной глубиной резкости и великолепным качеством «боке», качество портретных снимков потрясающее, но фокусировка у него медленная, поэтому динамические сцены фотографировать не рекомендуется;

Canon EF 50 - «полтосы» (фиксы) Canon, идеальные для портретной съемки, универсальные, включая Canon EF 50 F1.8 STM для начинающих, Canon EF 50 1.4 USM для любителей и Canon EF 50 f 1.2L USM для профессионалов.

Как выбрать портретный объектив для Nikon

Nikon как и Canon предлагает широкий спектр как профессиональных, так и любительских объективов, при помощи которых производится съемка портрета, рекомендуем обратить внимание на:

Из зумов отметим универсального бойца, идеально подходящего для портретной съемки, Nikon 24-85mm f 3.5-4.5G ED VR AF-S Nikkor, очень удобный, со стабилизатором, но светосила небольшая, это надо учитывать.

В интернет-магазине КотоФото можно приобрести как указанные портретные объективы, так и широкий ассортимент других, например, отличный Tamron AF SP 24-70mm f 2.8 DI VC USD, это прекрасная покупка как для Canon, так и для Nikon, и по доступной цене.