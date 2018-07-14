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Объектив Canon EF 50 F1.8 STM

(3)
Артикул: 44953
  • Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 1
  • Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 2
  • Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 3
  • Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 4
  • Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 5
  • Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 6
Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 1
Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 2
Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 3
Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 4
Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 5
Объектив Canon EF 50 F1.8 STM - фото 6
11 140 руб. 
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Артикул: 44953
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендCanon
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF/EF-S
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра49 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/1.80
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/1.80
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм50
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.16
стандартный объектив с постоянным ФР, крепление Canon EF и EF-S, автоматическая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0.35 м, размеры (DхL): 69.2x39.3 мм, вес: 160 г.
 

Видеообзор на Объектив Canon EF 50 F1.8 STM

Видеообзор Объектив Canon EF 50 F1.8 STM


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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14.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена, неплохой конструктив ,быстрый , бесшумный,довольно точен

Недостатки:
За эти деньги нет)

Комментарий:
Объектив стоит своих денег, быстрая бесшумная фокусировка, резкий от F/1,8, неплохо фокусируется даже при плохих условиях съемки, советую покупать бленду дабы не повредить хоботок при активном использовании,зайцев не ловил, оценка твердая 5.


14.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1. Светосильный объектив 1.8 для моих задач этого достаточно
2. Легкий, что очень радует.
3. Цена меня вполне устраивает
4. резкий и боке очень приятное для глаз

Недостатки:
При открытой диафрагме промахивается с фокусировке, фотографирую на 600D. Так же недостаток хлюпкий материал, по этому будьте осторожны с этим объективом.

Комментарий:
Покупал его для съемок портретов на плэнере, иногда использую его для пейзажных фотосъемок, с моими задачами справляется на отлично. Если хотите сменить стандартный объектив или купить светосильный, то Canon 50mm 1.8 самое то будет.


14.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Классный!

Недостатки:
Они есть,но за такие деньги - их нет!

Комментарий:
Друзья фотографы и фотолюбители! Я рекомендую ,если Вы сомневаетесь, к покупке этого объектива. Можно много ковырять недостатки любой техники и найти их,при желании.Но. Ту картинку которую дает на выходе этот агрегат, за такие смешные деньги. помилуйте....Опять же читая отзывы многих, я вижу ,что люди не понимают о чем пишут - что на 1,8 он не рабочий,что выбирают чуть ли не из 10 экземпляров....Товарищи учите матчасть - что такое глубина резкости, фокусное расстояние, и.т.д Все фронт и бэк фокусы при желании в любом фирменном магазине Вам проверит продавец(обычно адекватные молодые люди,готовые Вам придти на помощь).Покупайте только оригинал у авторизованного продавца, и будет Вам счастье ГАРАНТИРОВАННОЕ. А то некоторые на авито купят ушатанные объективы и давай полоскать технику......По существу - объектив отличный, резкость просто режет глаза, цветопередача очень хорошая.Конструктив и механика сделаны хорошо,кроме хоботка(но что ж делать будем аккуратны).Однозначно я доволен покупкой, так как фирменный фикс с очень хорошими характеристиками, который отлично справляется со своими(подчеркну со СВОИМИ) задачами.Не читайте перед обедом советских газет....

Самовывоз невозможен
Объектив Canon EF 50 F1.8 STM – стоимость товара 11140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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