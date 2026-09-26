Купить цифровой фотоаппарат дешево в интернет-магазине. Обзор недорогих цифровых фотоаппаратов: цена, фото.

На сегодняшний день рынок предлагает множество различных фотокамер, причем стоимость их составляет от 3000 рублей и до… Как выбрать аппарат, который нужен именно Вам? Необходимо разобраться, какие именно из многочисленных параметров нужны в тех или иных условиях съемки. И какие из них нужны Вам.

Матрица.

Матрица – аналоговая или цифроаналоговая микросхема, состоящая из светочувствительных элементов (пикселей). У многих из нас существует мнение, что количество пикселей является основным показателем при выборе фотоаппарата (чем больше пикселей, тем лучше фотоаппарат). Отчасти эта теория верна. Но стоит учитывать то, для каких целей вам нужен аппарат. Будете вы делать снимки для того, чтобы хранить и просматривать их на своем компьютере или в интернете. Или вы будете печатать их. Если вы выбираете печать, то необходимо определиться с размером фото. Для хранения на компьютере и печати фотографий размером 10х15 или 18х15 будет вполне достаточно 3-4-х мегапикселей. Если же вы хотите печатать снимки размером формата А4 для этого уже необходимо как минимум 6 мегапикселей. На данный момент производители, в основной своей массе, предлагают нам 7-ми, 8-ми и 10-ти мегапиксельные модели, при выборе такого аппарата стоит обращать внимание на физический размер матрицы: если ее размеры не большие, то лишние пиксели приведут к увеличению шумов.

Увеличение (Zoom).

Существует два вида зумирования: оптический зум(optical zoom) и цифровой зум(digital zoom). Оптический зум позволяет увеличивать изображение за счет фокусного расстояния объектива, соответственно не изменяет качества изображения. Цифровой зум обрезает и растягивает уже снятое изображение, в связи с чем значительно ухудшает качество полученного изображения. В основном модели имеют 3-4-х кратный зум. Зачастую производители указывают суммарный зум – цифровой и оптический, таким образом получаются приличные цифры – 16-20-ти кратный, при этом стоит различать эти два вида и обращать внимание только на оптический. Многие специалисты рекомендуют пользоваться цифровым зумом лишь в редких исключительных случаях.

Дополнительные функции.

К дополнительным возможностям у фотоаппаратов относят возможность записи видеороликов. Почти все современные фотокамеры имеют возможность видеозаписи. Если для Вас важна эта возможность, стоит обратить внимание на то, что возможности эти бывают различными. У некоторых моделей существуют ограничения записи видеоролика по времени (например: мax 3 мин.) или по объему памяти (например: мах 4 МБ). Так же существуют модели у которых нет записи звука.

Дисплей.

Дисплей это одно из преимуществ цифрового фотоаппарата перед пленочным. Он позволяет просматривать изображение сразу же после съемки. Так же он выступает видоискателем, что позволяет изменять ракурс, здесь стоит обратить внимание на откидывающиеся и вращающиеся дисплеи – они расширяют возможности выбора ракурса. Также лучше выбирать аппарат с дисплеем большего разрешения, он более четко передаст отснятое вами изображение.

Советы.

Для цифрового фотоаппарата, как для любой цифровой техники, имеет значение выпуск. Разумнее обращать внимание на более новые версии, так как технологии не стоят на месте и постоянно развиваются. Выпускаются новые усовершенствованные процессоры, которые позволяют фотоаппарату оперативнее реагировать на ваши действия.

Так же имеет значение и производитель. Гораздо надежнее присматриваться к общеизвестным брендам. Они производят фотоаппараты не первый год, и занимаются только ими, поэтому четко знают свое дело. Используют качественную и надежную оптику лучших производителей или же производят собственную. Постоянно ведутся работы по усовершенствованию электроники.

Здесь приведены лишь некоторые параметры, благодаря которым вам будет легче приобрести оптимальную для вас модель цифрового фотоаппарата без переплаты. Но тем не менее выбор остается за Вами…