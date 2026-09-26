Как правильно выбрать детское автокресло: подробная инструкция

Долгое пребывание в автомобиле во время поездки может спровоцировать развитие ортопедических нарушений у ребенка. Чтобы избежать этих патологий, необходимо внимательно относиться к комфорту малыша во время путешествия. Прежде всего требуется выбрать детское автокресло, которое обеспечит правильное положение ребенка и, кроме того, обезопасит его во время движения автомобиля. Сиденье должно обеспечивать правильное физиологически верное позвоночника ребенка, не нарушая, таким образом, его осанку.

Любой водитель обязан перевозить маленьких детей в специально предназначенном для этого автомобильном кресле. Во-первых, это является обязательным требованием правил дорожного движения, за неисполнение которого назначается крупный штраф. Во-вторых, специальные детские автокресла способны уберечь ребенка от травмы не только во время аварии, но и при резком торможении транспортного средства.

На сегодняшний день в магазинах представлен широкий ассортимент автомобильных детских кресел, которые различаются по конструкции и стоимости. Широкий ассортимент средств для безопасной перевозки детей усложняет выбор, однако позволяет подобрать наиболее подходящий вариант. С одной стороны, большой ассортимент дает возможность подобрать кресло с нужными параметрами. С другой – можно растеряться среди разнообразия представленных моделей. Как же верно определиться и купить хорошее детское автокресло для своего ребенка?

Критерии выбора детского автокресла

Прежде всего необходимо удостовериться в соответствии изделия принятым стандартам. Соответствие продукции действующим регламентам покажет специальная маркировка на изделии. Следует учитывать, что материал, из которых выполнено автомобильное кресло, тоже должен соответствовать разрешенным нормам.

Также подбор детского сидения для автомобиля должен производиться по следующим характеристикам:

Возраст и вес ребенка;

Способ крепления автокресла.

В случае присутствия в транспортном средстве системы ISOFIX следует подбирать изделия с подобными креплениями. Данный способ крепления детского сиденья очень надежен, поскольку крепежи автокресла соединяются с автомобилем, не требуя использования штатных ремней. Детское сиденье легко и верно устанавливается, обеспечивая надежность во время использования при передвижении автомобиля.

В транспортных средствах, где система ISOFIX не предусмотрена, детское автокресло закрепляется штатными ремнями, которые требуется пропускать через плечо ребенка.

Также нужно обратить внимание на такие нюансы:

Безопасность конструкции – обеспечивается надежной системой крепления и ударопрочным каркасом;

Регулировка ремней безопасности. Следует обратить внимание также на надежность защелкивающегося механизма. Замок должен удобно застегиваться, но так крепко, чтобы ребенок сам не мог его расстегнуть. Под замком должна быть мягкая накладка, защищающая живот ребенка от натирания. На ремне в области плеч и шеи предусматриваются мягкие и удобные накладки, обеспечивающие дополнительный комфорт и защищающие от повреждений в случае непредвиденной ситуации;

Возможность установить лежащее положение кресла, например, когда ребенок заснул;

Наличие подголовника поможет защитить голову малыша от заваливания на бок;

Съемный чехол, который удобно стирать от загрязнений;

Весовая категория кресла;

Стоимость автокресла.

Чтобы лучше понять, какое детское автокресло выбрать, необходимо тщательно изучить его описание и характеристики.

Виды детских автомобильных кресел

В соответствие с европейской классификацией и российским ГОСТ осуществляется выбор детского автокресла по возрасту и весовой категории ребенка.

Как выбрать детское автокресло по возрасту ребенка?

Группа 0

Модели нулевой категории используются для транспортировки самых маленьких детей весом до 10 кг и примерным возрастом от рождения до 6 месяцев. По внешнему виду это люлька, куда новорожденного укладывают в положении лежа. Кресло данной группы ставится поперек движения автотранспортного средства и фиксируется автомобильными ремнями. При этом важно учитывать, что удерживающий ремень должен находиться чуть ниже плеч младенца.

На многих современных колясках подобные люльки предусмотрены в качестве дополнительного блока. Такие автолюльки от колясок можно закрепить на заднем сиденье автомобиля с помощью специальных ремней. Сам малыш пристегивается в люльке широким надежным ремнем, а вокруг его головы располагается дополнительная мягкая защита в виде высоких бортиков.

Группа 0

Предназначены данные автокресла для детей весом до 13 кг и примерным возрастом от рождения до 1 года. Эти кресла часто называются «переносками», поскольку они имеют форму люльки и специальную ручку для транспортировки, что позволяет уложить ребенка дома и отнести в ней в машину. Малыш находится в полулежащем положении, для новорожденных в подобных изделиях предусматривается дополнительная вкладка. В данных моделях предусмотрены удобно регулируемые внутренние ремни безопасности с пятиточечным креплением, что обеспечивает надежную поддержку. Само детское кресло размещается по ходу движения машины, а малыш располагается лицом против движения. Таким образом обеспечивается помощь малышу, чтобы удерживать голову при резкой остановке автомобиля.

Модели класса 0 и 0 понадобятся для использования непродолжительное время, поскольку дети растут быстро и вскоре потребуется приобрести детское автокресло следующей категории.

Группа 1

Автокресла для детей категории «1» размещаются по ходу движения автомашины на заднее сиденье. Как правило, в таких моделях предусмотрены два положения спинки – для сна и бодрствования.

Применяются для транспортировки детей с ориентировочным возрастом от 9 месяцев до 4 лет с весом 10-18 кг.

Группа 2

Детские автомобильные сидения класса «2» предназначаются для детей с примерным возрастом 3-7 лет и весом 15-25 кг. Однако встречается данная категория автокресел не очень часто. Как правило, производители комбинируют категории, совмещая несколько классов в одной модели. К примеру, кресла групп 1-2 или 2-3.

Группа 3

Применяются для перевозки детей в возрасте 6-12 лет и весом 22-36 кг. Модели данной категории имеют жесткую структуру, включающую в себя сиденье-подкладку с подлокотниками и удерживающее приспособление без боковой защиты.

Автокресла категории «2» и «3» размещаются лицом по ходу движения транспорта и закрепляются с помощью автомобильных ремней, пропуская их через специальные направляющие.

Следует отметить, что рынке встречаются модели детских автокресел, в которых объединены несколько классов - в них заложена возможность трансформации по мере взросления ребенка.

Сводная таблица групп детских автокресел

Группа автокресла Вес ребенка Примерный возраст 0 до 10 кг до 6 месяцев 0 до 13 кг до 1 года Группа 1 10-18 кг от 9 месяцев до 4 лет Группа 2 15-25 кг 3-7 лет Группа 3 22-36 кг 6-12 лет

Требуется учитывать, что для формирования правильной осанки у ребенка особенно тщательно необходимо выбирать автокресло для новорожденных, также нужно уделять должное внимание моделям для детей постарше, предназначенным для передвижения в положении сидя. Поскольку костная ткань и связки у детей еще окончательно не сформированы, а мышцы не могут самостоятельно фиксировать положение тела, то позвоночник ребенка еще уязвим. Поэтому необходимо позаботиться и сделать максимально комфортным путешествие для ребенка и его неокрепшей спинки.

Стоит ответственно отнестись к выбору автомобильного кресла для своего чада. Очень важно следить, чтобы ребенок находился в правильном положении во время поездки. Неравномерная нагрузка на детский позвоночник и неокрепшие мышцы спины могут спровоцировать сколиоз и другие нарушения осанки, искривление позвоночника, невралгии и другие патологии. Обеспечьте малышу во время поездки комфорт, а главное безопасность, позаботьтесь об этом, выбирая хорошее детское автокресло. Качественная модель способна не только уберечь ребенка в случае ДТП, но также помочь избежать ряда нарушений ортопедического характера из-за долгого пребывания в одном положении во время езды.