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3G

4G

Вес, кг

Высота, см

Длина, см

Защита информации

Количество внешних антенн

Количество внутренних антенн

Макс. скорость беспроводного соединения

Маршрутизатор

Поддержка MESH

Радиус действия вне помещения

Радиус действия внутри помещения

Скорость соединения, Мбит

Частота связи Wi-Fi

Частота связи, ГГц

Ширина, см

Категория LTE

Кол-во USB-портов

Кол-во портов WAN

Количество портов LAN

Особенности

Расширенные функции

1 x microUSB-порт

DHCP-сервер

DLNA-сервер

Dual WAN позволяет одновременно использовать два интернет-соединения от двух провайдеров

FTP-сервер

MIMO

PoE инжектор

UPnP AV-сервер

Web-интерфейс

Winbox

microSD слот

torrent-клиент

Клонирование Mac-адреса,Удаленное управление через Интернет

Комплект для монтажа на столбе

МАС-фильтр

Питание через Ethernet-кабель (PoE)

Системный журнал

автоопределение MDI/MDIX

адаптер питания

адаптера) работы на корпусе

блок питания

возможность одновременной работы в двух диапазонах

возможность программного обновления до 11ас

встроенный контроллер

второй порт RJ-45 на головном устройстве можно использовать в качестве WAN-порта

два SMA разъёма для внешних антенн

диск с ПО

документация

комплект из двух устройств для организации бесшовной Wi-Fi Mesh-сети в больших домах

комплект из трёх устройств для организации бесшовной Wi-Fi Mesh-сети в больших домах

комплект креплений

комплектация: точка доступа

комплектация: адаптер питания

комплектация: документация

комплектация: сетевой адаптер PoE

консольный порт

межсетевой экран NAT

настройка через мобильное приложение

обнаружение и удалённое управление через Pharos Control

оповещение по e-mail

переключатель режимов (точки доступа

поддержка ADSL-модуля Keenetic Plus DSL

поддержка MIMO

поддержка mimo

поддержка Яндекс.DNS и SkyDNS

поддержка Яндекс.DNS и SkyDNS - защита от киберугроз и родительский контроль

подключение USB модема

подключения внешних 3G/4G модемов

принт-сервер

размеры и вес указаны для одного устройства

режим репитера (повторителя)

сенсорный LCD дисплей

сетевой адаптер PoE

скачивание файлов

точка доступа

управление Web-интерфейс

управление: AirOS

управление: Web-интерфейс

управление: SSH

управление: комплектация:

управление: крепление с клеевым основанием

усилителя

файловый есрвер

файловый сервер

фильтрация по номеру порта