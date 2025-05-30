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Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U

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Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 1
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 2
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 3
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 4
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 5
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 6
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 7
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 8
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 9
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 10
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 11
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 12
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 13
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 14
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 15
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 16
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 17
Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 1
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 2
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 3
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 4
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 5
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 6
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 7
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 8
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 9
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 10
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 11
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 12
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 13
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 14
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 15
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 16
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 17
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512771
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
Гарантийный талон, беспроводной маршрутизатор, документация, кабель Ethernet, адаптер питания
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
190 х 126 х 44 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U

Беспроводной маршрутизатор ASUS RT-AX53UПо мере увеличения числа подключаемых к интернету устройств возможностей старых стандартов Wi-Fi становится недостаточно. Ориентированные на будущее технологии, воплощенные в новейшем стандарте 802.11ax, улучшают эффективность, скорость работы и покрытие беспроводной сети Wi-Fi, а также помогают уменьшить энергопотребление подключаемых к ней устройств. Эти преимущества непременно оценит всякий пользователь.Для использования всех преимуществ стандарта Wi-Fi 802.11ax необходимы совместимые с ним устройства.RT-AX53U – это двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор с антенной конфигурацией 2х2. Используя широкие каналы связи (80 МГц) и квадратурную модуляцию 1024-QAM, он способен обеспечить общую скорость передачи данных по сети Wi-Fi на примерном уровне в 1800 Мбит/с: 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Таким образом, данная модель в 1,5 раза быстрее, чем двухдиапазонные маршрутизаторы стандарта 802.11ac с аналогичной антенной конфигурацией.Революционное сочетание технологий OFDMA и MU-MIMO, реализованных в стандарте Wi-Fi 802.11ax обеспечивает увеличенную пропускную способность и более эффективное ее использование в случае беспроводных сетей с высокой загрузкой. В рамках предыдущей версии Wi-Fi (802.11ac) каждый сетевой канал мог использоваться клиентскими устройствами лишь по очереди. В отличие от этой неэффективной схемы, технология OFDMA, являющаяся частью стандарта Wi-Fi 802.11ax, подразумевает разделение каждого канала на подканалы меньшего размера, что позволяет объединять и передавать одновременно сигналы от множества клиентских устройств*, тем самым снижая латентность при обмене данными по сети Wi-Fi.Новейший стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax): повышенная эффективность и пропускная способность благодаря технологиям MU-MIMO и OFDMAРаздача мобильного интернета: USB-порт для 3G/4G-модемаВысокая скорость передачи данных: 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГцТехнологии MU-MIMO и OFDMA: эффективная работа со множеством подключенных устройств одновременно4 порта Gigabit Ethernet: один для интернет-подключения и три для локальной сетиСистема информационной защиты AiProtection с гибкими средствами родительского контроля

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер настраивается через приложение для мобильного телефона. Быстро, легко, интуитивно понятно. Скорость держит высокую, сигнал стабильный. Два диапазона частот для разных устройств. Про стабильность на длительном периоде сказать ничего не могу - использую первый день. Пока что кажется отличным выбором из разряда "поставил и забыл".
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Всё в порядке, "добивает" во всей большой квартире, мы очень довольны! Спасибо. :)
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Вай фай достает далеко и с сильным сигналом.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
снял одну звездочку из за того,что при подачи интернета через USB модем не отображается индикация на роутере(лампочка активного интернет соединения). Приходится поворачивать и смотреть на сам модем,подключено или нет.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Николай Э.

Достоинства:


Комментарий:
На данный момент, характеристики - цена, адекватный роутер. Упаковка штатная. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Георгий Т.

Достоинства:


Комментарий:
стабильно высокая скорость сквозь несколько межкомнатных стен
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Владимир У.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. быстро настраивать через приложение. очень яркие индикаторы.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Торопов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
одно слово Asus как всегда отлично только 4 дня отпрляет
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Стас М.

Достоинства:


Комментарий:
пушка гонка, скорость была 50-60мбит сейчас 450мбит, просто уффф, за свою цену купец как доволен, есть еще мобильное приложение, где удалённо можно управлять компом, телеком и видно сколько подключённых устройств, так что можно за изи отключить подсосавшегося к вашему вайфаю, в общем и целом просто огонь, а не роутер:))
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
после замены строго роутера скорость увеличилась в 3 раза
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Мария Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар просто супер! Упаковано отлично! Настраивается быстро, работает корректно! Внешне очень стильно и современно! Стоит своих денег! Всё просто летает! Для игр тоже подходит отлично! Муж доволен! К покупке рекомендую однозначно! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер пришёл даже немного раньше назначенного времени, очень быстрая поставка. Супер.!!!!!!! Упакован хорошо, всё в заводской упаковке. Сам роутер в рабочем состоянии. Ещё не настраивал. Сделаю чуть позже и добавлю отзыв. Товар и продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Перешёл на него со старичка тоже Асуса, но премиумного. В этом уже есть новые протоколы, лучше передаёт вайфай по квартире. Новые устройства теперь имеют лучшую скорость соединения, за счёт Wifi 6. Пока все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
как и все асусы что у меня были этот тоже греется, но не критично. все остальное работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо,подключили работает - время покажет. Продукцией довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Долго мучались с настройкой, постоянно слетали, отказ
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Легко настроил aimash со вторым роутером. Переключение с одной точки на другую абсолютно не заметно.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Есть настройка распределения трафика, работает. Для улучшения сигнала докупил отдельный усилитель. Квартира однушка. Через стену уже сигнал 4 палки на приставке
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер. Добивает с первого этажа на третий через бетонное и деревянное перекрытия. OpenWRT опять же, для тех кто не желает ограничивать свой серфинг сети списками ркн. Но конкретно мое решение стало подтормаживать в ютубе. Говорят вышло решение на Merlin прошивке - там подробнее настройки.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь роутером 3 месяца. Нареканий нет, раздает интернет стабильно, за все время не было ни одного вылета. До этого был китайский роутер в этой же ценовой категории с бо́льшим количеством функций, однако каждые 15 мин перезагружался. Поэтому если ищете надёжный роутер, рекомендую не вестись на "фишки" за дёшево, а остановиться на этой модели
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер за свои деньги, можно поставить openwrt и xray. Рекомендую



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
Гарантийный талон, беспроводной маршрутизатор, документация, кабель Ethernet, адаптер питания
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
190 х 126 х 44 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор ASUS RT-AX53UПо мере увеличения числа подключаемых к интернету устройств возможностей старых стандартов Wi-Fi становится недостаточно. Ориентированные на будущее технологии, воплощенные в новейшем стандарте 802.11ax, улучшают эффективность, скорость работы и покрытие беспроводной сети Wi-Fi, а также помогают уменьшить энергопотребление подключаемых к ней устройств. Эти преимущества непременно оценит всякий пользователь.Для использования всех преимуществ стандарта Wi-Fi 802.11ax необходимы совместимые с ним устройства.RT-AX53U – это двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор с антенной конфигурацией 2х2. Используя широкие каналы связи (80 МГц) и квадратурную модуляцию 1024-QAM, он способен обеспечить общую скорость передачи данных по сети Wi-Fi на примерном уровне в 1800 Мбит/с: 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Таким образом, данная модель в 1,5 раза быстрее, чем двухдиапазонные маршрутизаторы стандарта 802.11ac с аналогичной антенной конфигурацией.Революционное сочетание технологий OFDMA и MU-MIMO, реализованных в стандарте Wi-Fi 802.11ax обеспечивает увеличенную пропускную способность и более эффективное ее использование в случае беспроводных сетей с высокой загрузкой. В рамках предыдущей версии Wi-Fi (802.11ac) каждый сетевой канал мог использоваться клиентскими устройствами лишь по очереди. В отличие от этой неэффективной схемы, технология OFDMA, являющаяся частью стандарта Wi-Fi 802.11ax, подразумевает разделение каждого канала на подканалы меньшего размера, что позволяет объединять и передавать одновременно сигналы от множества клиентских устройств*, тем самым снижая латентность при обмене данными по сети Wi-Fi.Новейший стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax): повышенная эффективность и пропускная способность благодаря технологиям MU-MIMO и OFDMAРаздача мобильного интернета: USB-порт для 3G/4G-модемаВысокая скорость передачи данных: 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГцТехнологии MU-MIMO и OFDMA: эффективная работа со множеством подключенных устройств одновременно4 порта Gigabit Ethernet: один для интернет-подключения и три для локальной сетиСистема информационной защиты AiProtection с гибкими средствами родительского контроля
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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер настраивается через приложение для мобильного телефона. Быстро, легко, интуитивно понятно. Скорость держит высокую, сигнал стабильный. Два диапазона частот для разных устройств. Про стабильность на длительном периоде сказать ничего не могу - использую первый день. Пока что кажется отличным выбором из разряда "поставил и забыл".
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Всё в порядке, "добивает" во всей большой квартире, мы очень довольны! Спасибо. :)
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Вай фай достает далеко и с сильным сигналом.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
снял одну звездочку из за того,что при подачи интернета через USB модем не отображается индикация на роутере(лампочка активного интернет соединения). Приходится поворачивать и смотреть на сам модем,подключено или нет.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Николай Э.

Достоинства:


Комментарий:
На данный момент, характеристики - цена, адекватный роутер. Упаковка штатная. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Георгий Т.

Достоинства:


Комментарий:
стабильно высокая скорость сквозь несколько межкомнатных стен
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Владимир У.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. быстро настраивать через приложение. очень яркие индикаторы.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Торопов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
одно слово Asus как всегда отлично только 4 дня отпрляет
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Стас М.

Достоинства:


Комментарий:
пушка гонка, скорость была 50-60мбит сейчас 450мбит, просто уффф, за свою цену купец как доволен, есть еще мобильное приложение, где удалённо можно управлять компом, телеком и видно сколько подключённых устройств, так что можно за изи отключить подсосавшегося к вашему вайфаю, в общем и целом просто огонь, а не роутер:))
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
после замены строго роутера скорость увеличилась в 3 раза
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Мария Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар просто супер! Упаковано отлично! Настраивается быстро, работает корректно! Внешне очень стильно и современно! Стоит своих денег! Всё просто летает! Для игр тоже подходит отлично! Муж доволен! К покупке рекомендую однозначно! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер пришёл даже немного раньше назначенного времени, очень быстрая поставка. Супер.!!!!!!! Упакован хорошо, всё в заводской упаковке. Сам роутер в рабочем состоянии. Ещё не настраивал. Сделаю чуть позже и добавлю отзыв. Товар и продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Перешёл на него со старичка тоже Асуса, но премиумного. В этом уже есть новые протоколы, лучше передаёт вайфай по квартире. Новые устройства теперь имеют лучшую скорость соединения, за счёт Wifi 6. Пока все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
как и все асусы что у меня были этот тоже греется, но не критично. все остальное работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо,подключили работает - время покажет. Продукцией довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Долго мучались с настройкой, постоянно слетали, отказ
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Легко настроил aimash со вторым роутером. Переключение с одной точки на другую абсолютно не заметно.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Есть настройка распределения трафика, работает. Для улучшения сигнала докупил отдельный усилитель. Квартира однушка. Через стену уже сигнал 4 палки на приставке
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер. Добивает с первого этажа на третий через бетонное и деревянное перекрытия. OpenWRT опять же, для тех кто не желает ограничивать свой серфинг сети списками ркн. Но конкретно мое решение стало подтормаживать в ютубе. Говорят вышло решение на Merlin прошивке - там подробнее настройки.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь роутером 3 месяца. Нареканий нет, раздает интернет стабильно, за все время не было ни одного вылета. До этого был китайский роутер в этой же ценовой категории с бо́льшим количеством функций, однако каждые 15 мин перезагружался. Поэтому если ищете надёжный роутер, рекомендую не вестись на "фишки" за дёшево, а остановиться на этой модели
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер за свои деньги, можно поставить openwrt и xray. Рекомендую


Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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