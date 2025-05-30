Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U
Беспроводной маршрутизатор ASUS RT-AX53UПо мере увеличения числа подключаемых к интернету устройств возможностей старых стандартов Wi-Fi становится недостаточно. Ориентированные на будущее технологии, воплощенные в новейшем стандарте 802.11ax, улучшают эффективность, скорость работы и покрытие беспроводной сети Wi-Fi, а также помогают уменьшить энергопотребление подключаемых к ней устройств. Эти преимущества непременно оценит всякий пользователь.Для использования всех преимуществ стандарта Wi-Fi 802.11ax необходимы совместимые с ним устройства.RT-AX53U – это двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор с антенной конфигурацией 2х2. Используя широкие каналы связи (80 МГц) и квадратурную модуляцию 1024-QAM, он способен обеспечить общую скорость передачи данных по сети Wi-Fi на примерном уровне в 1800 Мбит/с: 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Таким образом, данная модель в 1,5 раза быстрее, чем двухдиапазонные маршрутизаторы стандарта 802.11ac с аналогичной антенной конфигурацией.Революционное сочетание технологий OFDMA и MU-MIMO, реализованных в стандарте Wi-Fi 802.11ax обеспечивает увеличенную пропускную способность и более эффективное ее использование в случае беспроводных сетей с высокой загрузкой. В рамках предыдущей версии Wi-Fi (802.11ac) каждый сетевой канал мог использоваться клиентскими устройствами лишь по очереди. В отличие от этой неэффективной схемы, технология OFDMA, являющаяся частью стандарта Wi-Fi 802.11ax, подразумевает разделение каждого канала на подканалы меньшего размера, что позволяет объединять и передавать одновременно сигналы от множества клиентских устройств*, тем самым снижая латентность при обмене данными по сети Wi-Fi.Новейший стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax): повышенная эффективность и пропускная способность благодаря технологиям MU-MIMO и OFDMAРаздача мобильного интернета: USB-порт для 3G/4G-модемаВысокая скорость передачи данных: 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГцТехнологии MU-MIMO и OFDMA: эффективная работа со множеством подключенных устройств одновременно4 порта Gigabit Ethernet: один для интернет-подключения и три для локальной сетиСистема информационной защиты AiProtection с гибкими средствами родительского контроля
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
Роутер настраивается через приложение для мобильного телефона. Быстро, легко, интуитивно понятно. Скорость держит высокую, сигнал стабильный. Два диапазона частот для разных устройств. Про стабильность на длительном периоде сказать ничего не могу - использую первый день. Пока что кажется отличным выбором из разряда "поставил и забыл".
Достоинства:
Комментарий:
Всё в порядке, "добивает" во всей большой квартире, мы очень довольны! Спасибо. :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Вай фай достает далеко и с сильным сигналом.
Достоинства:
Комментарий:
снял одну звездочку из за того,что при подачи интернета через USB модем не отображается индикация на роутере(лампочка активного интернет соединения). Приходится поворачивать и смотреть на сам модем,подключено или нет.
Достоинства:
Комментарий:
На данный момент, характеристики - цена, адекватный роутер. Упаковка штатная. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
стабильно высокая скорость сквозь несколько межкомнатных стен
Достоинства:
Комментарий:
отлично. быстро настраивать через приложение. очень яркие индикаторы.
Достоинства:
Комментарий:
одно слово Asus как всегда отлично только 4 дня отпрляет
Достоинства:
Комментарий:
пушка гонка, скорость была 50-60мбит сейчас 450мбит, просто уффф, за свою цену купец как доволен, есть еще мобильное приложение, где удалённо можно управлять компом, телеком и видно сколько подключённых устройств, так что можно за изи отключить подсосавшегося к вашему вайфаю, в общем и целом просто огонь, а не роутер:))
Достоинства:
Комментарий:
после замены строго роутера скорость увеличилась в 3 раза
Достоинства:
Комментарий:
Товар просто супер! Упаковано отлично! Настраивается быстро, работает корректно! Внешне очень стильно и современно! Стоит своих денег! Всё просто летает! Для игр тоже подходит отлично! Муж доволен! К покупке рекомендую однозначно! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Роутер пришёл даже немного раньше назначенного времени, очень быстрая поставка. Супер.!!!!!!! Упакован хорошо, всё в заводской упаковке. Сам роутер в рабочем состоянии. Ещё не настраивал. Сделаю чуть позже и добавлю отзыв. Товар и продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Перешёл на него со старичка тоже Асуса, но премиумного. В этом уже есть новые протоколы, лучше передаёт вайфай по квартире. Новые устройства теперь имеют лучшую скорость соединения, за счёт Wifi 6. Пока все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
как и все асусы что у меня были этот тоже греется, но не критично. все остальное работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо,подключили работает - время покажет. Продукцией довольны
Достоинства:
Комментарий:
Долго мучались с настройкой, постоянно слетали, отказ
Достоинства:
Комментарий:
Легко настроил aimash со вторым роутером. Переключение с одной точки на другую абсолютно не заметно.
Достоинства:
Комментарий:
Есть настройка распределения трафика, работает. Для улучшения сигнала докупил отдельный усилитель. Квартира однушка. Через стену уже сигнал 4 палки на приставке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер. Добивает с первого этажа на третий через бетонное и деревянное перекрытия. OpenWRT опять же, для тех кто не желает ограничивать свой серфинг сети списками ркн. Но конкретно мое решение стало подтормаживать в ютубе. Говорят вышло решение на Merlin прошивке - там подробнее настройки.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь роутером 3 месяца. Нареканий нет, раздает интернет стабильно, за все время не было ни одного вылета. До этого был китайский роутер в этой же ценовой категории с бо́льшим количеством функций, однако каждые 15 мин перезагружался. Поэтому если ищете надёжный роутер, рекомендую не вестись на "фишки" за дёшево, а остановиться на этой модели
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер за свои деньги, можно поставить openwrt и xray. Рекомендую
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Asus RT-AX53U
Достоинства:
Комментарий:
Роутер настраивается через приложение для мобильного телефона. Быстро, легко, интуитивно понятно. Скорость держит высокую, сигнал стабильный. Два диапазона частот для разных устройств. Про стабильность на длительном периоде сказать ничего не могу - использую первый день. Пока что кажется отличным выбором из разряда "поставил и забыл".
Достоинства:
Комментарий:
Всё в порядке, "добивает" во всей большой квартире, мы очень довольны! Спасибо. :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Вай фай достает далеко и с сильным сигналом.
Достоинства:
Комментарий:
снял одну звездочку из за того,что при подачи интернета через USB модем не отображается индикация на роутере(лампочка активного интернет соединения). Приходится поворачивать и смотреть на сам модем,подключено или нет.
Достоинства:
Комментарий:
На данный момент, характеристики - цена, адекватный роутер. Упаковка штатная. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
стабильно высокая скорость сквозь несколько межкомнатных стен
Достоинства:
Комментарий:
отлично. быстро настраивать через приложение. очень яркие индикаторы.
Достоинства:
Комментарий:
одно слово Asus как всегда отлично только 4 дня отпрляет
Достоинства:
Комментарий:
пушка гонка, скорость была 50-60мбит сейчас 450мбит, просто уффф, за свою цену купец как доволен, есть еще мобильное приложение, где удалённо можно управлять компом, телеком и видно сколько подключённых устройств, так что можно за изи отключить подсосавшегося к вашему вайфаю, в общем и целом просто огонь, а не роутер:))
Достоинства:
Комментарий:
после замены строго роутера скорость увеличилась в 3 раза
Достоинства:
Комментарий:
Товар просто супер! Упаковано отлично! Настраивается быстро, работает корректно! Внешне очень стильно и современно! Стоит своих денег! Всё просто летает! Для игр тоже подходит отлично! Муж доволен! К покупке рекомендую однозначно! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Роутер пришёл даже немного раньше назначенного времени, очень быстрая поставка. Супер.!!!!!!! Упакован хорошо, всё в заводской упаковке. Сам роутер в рабочем состоянии. Ещё не настраивал. Сделаю чуть позже и добавлю отзыв. Товар и продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Перешёл на него со старичка тоже Асуса, но премиумного. В этом уже есть новые протоколы, лучше передаёт вайфай по квартире. Новые устройства теперь имеют лучшую скорость соединения, за счёт Wifi 6. Пока все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
как и все асусы что у меня были этот тоже греется, но не критично. все остальное работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо,подключили работает - время покажет. Продукцией довольны
Достоинства:
Комментарий:
Долго мучались с настройкой, постоянно слетали, отказ
Достоинства:
Комментарий:
Легко настроил aimash со вторым роутером. Переключение с одной точки на другую абсолютно не заметно.
Достоинства:
Комментарий:
Есть настройка распределения трафика, работает. Для улучшения сигнала докупил отдельный усилитель. Квартира однушка. Через стену уже сигнал 4 палки на приставке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер. Добивает с первого этажа на третий через бетонное и деревянное перекрытия. OpenWRT опять же, для тех кто не желает ограничивать свой серфинг сети списками ркн. Но конкретно мое решение стало подтормаживать в ютубе. Говорят вышло решение на Merlin прошивке - там подробнее настройки.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь роутером 3 месяца. Нареканий нет, раздает интернет стабильно, за все время не было ни одного вылета. До этого был китайский роутер в этой же ценовой категории с бо́льшим количеством функций, однако каждые 15 мин перезагружался. Поэтому если ищете надёжный роутер, рекомендую не вестись на "фишки" за дёшево, а остановиться на этой модели
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер за свои деньги, можно поставить openwrt и xray. Рекомендую