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Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый

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Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - фото 1
Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - фото 2
Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - фото 3
Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - фото 4
Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257215
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый
5 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3af
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113 х 89 х 28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х7
Вес, г.
730

Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый

Новый небольшой пятипортовый Ethernet-роутер c USB-портом и выходом PoE, вышел на замену модели Mikrotik RB750Up. Порты 2-5 могут питать другие PoE-совместимые устройства с таким же вольтажем, что и на этом роутере. Максимальная мощность тока - 1 А на порт или 2 А на все порты, все Ethernet порты экранированы. Особенности: Установлена Mikrotik RouterOS level 4 Есть USB 2.0 порт Высокомощный процессор с частотой 650 МГц (поддерживает разгон до 850 МГц) Питание по Poe на первом порту устройства Раздача Poe питания на портах со второго по пятый (2 А на все порты)

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3af
Поддержка MESH
нет
Развернуть
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113 х 89 х 28 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Новый небольшой пятипортовый Ethernet-роутер c USB-портом и выходом PoE, вышел на замену модели Mikrotik RB750Up. Порты 2-5 могут питать другие PoE-совместимые устройства с таким же вольтажем, что и на этом роутере. Максимальная мощность тока - 1 А на порт или 2 А на все порты, все Ethernet порты экранированы. Особенности: Установлена Mikrotik RouterOS level 4 Есть USB 2.0 порт Высокомощный процессор с частотой 650 МГц (поддерживает разгон до 850 МГц) Питание по Poe на первом порту устройства Раздача Poe питания на портах со второго по пятый (2 А на все порты)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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