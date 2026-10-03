Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik hAP AC Lite Tower (RB952Ui-5ac2nD-TC) черный

Mikrotik hAP ac lite tower - новий, компактний дводіапазонний пристрій, гарне рішення для невеликого офісу або квартири. Підтримує всі стандартні налаштування бездротового маршрутизатора, з потужною операційною RouteOS на борту. Підтримує WPS, для зручності без введення складного пароля, коли хтось хоче отримати швидкий доступ до Інтернету, також можна використовувати в зв'язці централізовано керованою мережею CAPsMAN. Це не дорогий бездротовий маршрутизатор/роутер з операційною системою RouteOS! і потужним процесором 650 MHz. З допомогою Mikrotik hAP ac lite tower можна створювати бездротові мережі з роумінгом, рівномірно розставляючи точки доступу по приміщенню, завдяки низькій ціні таких точок можна поставити дуже багато, хоч у кожному кабінеті, клієнти будуть автоматично перемикатися від точки до точки під час переміщення по території без обривів мережевих з'єднань. Пристрій працює в діапазоні 5 HGz Те, що у пристрої висока потужність - 22 dBm 2.4 ГГц (158 міліват), 23 5ГГц (200 міліват) не повинно відлякувати від покупки, її цілком досить для забезпечення зони покриття мережі навіть в 3-4 кімнатній квартирі або не великому офісі. Сигнал від пристрою цілком може пройти через 2-3 бетонні стіни, в залежності від їх товщини. Особливості: - Дводіапазонний WI-FI 2.4 ГГц, 5ГГц - 650MHz CPU - Of RAM 64MB - 5 x 10/100Mbps Ethernet портів - Один passive PoE порт на вихід (5порт) - USB порт для підключення 3G/4G модем Mikrotik hAP ac lite tower може живитися від блоку живлення або живлення passive PoE перший порт. Потужність блоку живлення досить щоб забезпечити живлення PoE на вихід для порту 5, так само можна підключити інші пристрої сумісні з тією ж напругою і стандартом PoE, яка подається від блоку живлення. Максимально допустиме навантаження на порт 500 мА. Mikrotik hAP ac lite tower попередньо налаштований, так що все, що вам потрібно зробити, це підключити інтернет кабель, живлення і почати користуватися Інтернет шляхом підключення до мережі маршрутизатора. Основні призначення: - Заміна точок доступу, роутерів і маршрутизаторів різних бюджетних виробників. - Створення точки доступу. - Доступ в інтернет для домашньої мережі. - Доступ в інтернет для мереж малого розміру. - Об'єднання віддалених офісів в єдину мережу. - Пріоритезація і фільтрація трафіку. - Створення хотспота.