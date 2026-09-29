Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный

Маршрутизатор Mikrotik RB4011iGS + RM оснащений чотирьохядерним процесором Cortex A15 CPU виробництва Annapurna labs, компанії Amazon (таким же, як і в пристрої операторського класу RB1100AHx4). Виріб оснащений 1 ГБ оперативної пам'яті, що дає йому можливість легко виконати будь-яку завдання, задану для виконання RouterOS. RB4011 може надати вихідне живлення РоЕ по десятоми портах. І весь цей функціонал поміщений в компактний, професійно виконаний, міцний металевий корпус чорного матового кольору. У комплекті є два кронштейна, що дозволяють міцно встановити виріб в стійку, займаючи стандартну висоту 1U. Виріб серії RB4011 - це надзвичайно потужні маршрутизатори з десятьма гігабітними портами Ethernet, одним десятігігабітгим інтерфейсом, що забезпечує додаткову поєднувані через модуль SFP + (поставляється окремо) і апаратним прискоренням IPsec за прекрасну ціну! Продукцією латвійської компанії MikroTik є мережеве обладнання. MikroTik здійснює розробку, реалізацію та установку дротяних і бездротових маршрутизаторів, а також, супутнього їм обладнання та операційних систем. Підприємство MikroTik було утворено в 1995 році як реалізатор обладнання на ринку, що розвивається. У 2007 році в штаті співробітників підприємства вже було зайнято понад 70 осіб. Маршрутизатор і ОС виробництва MikroTik були обрані для реалізації африканського проекту WLAN, і для побудови мережевої інфраструктури в Малі, завдяки таким перевагам, як невисока вартість, гнучкість, популярність і зручність інтерфейсу. У 2008 році було прийнято рішення, що для побудови мережевої інфраструктури в бразильському муніципалітеті буде використано виключно обладнання під брендом MikroTik. В рамках уругвайських програм під назвою OLPC на основі продукції даного виробника в школах була створена загальнонаціональна бездротова мережа. Близько двохсот тисяч уругвайських учнів отримали для експлуатації ноутбуки, підключені до мережевого обладнання, зробленому латвійською компанією Mikrotik.